https://ria.ru/20230811/tseny-1889459464.html
Эксперты назвали маршруты, путешествия по которым подешевели больше всего
Эксперты назвали маршруты, путешествия по которым подешевели больше всего - РИА Новости, 11.08.2023
Эксперты назвали маршруты, путешествия по которым подешевели больше всего
Поездки на отдых из России в страны Юго-Восточной Азии в июле подешевели больше других популярных туров, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:14
2023-08-11T17:14
2023-08-11T17:14
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Поездки на отдых из России в страны Юго-Восточной Азии в июле подешевели больше других популярных туров, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости.Стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии в среднем снизилась более чем на две тысячи рублей – с 96,1 тысячи в июне до 93,9 тысячи в июле. В апреле тур в этом направлении стоил порядка 98,1 тысячи рублей.Стали чуть бюджетнее и поездки на Черноморское побережье РФ, включая Крым: с исторического максимума, который был достигнут в июне 2023 года, цены снизились на 664 рубля – в среднем до 58,6 тысячи рублей.Незначительное снижение в цене показали и речные круизы по России. По сравнению с июнем, в июле их стоимость уменьшилась на 140 рублей – в среднем до 22 тысяч рублей.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Юго-Восточная Азия
Эксперты назвали маршруты, путешествия по которым подешевели больше всего
Поездки из России в Юго-Восточную Азию в июле подешевели
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Поездки на отдых из России в страны Юго-Восточной Азии в июле подешевели больше других популярных туров, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости.
Стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии в среднем снизилась более чем на две тысячи рублей – с 96,1 тысячи в июне до 93,9 тысячи в июле. В апреле тур в этом направлении стоил порядка 98,1 тысячи рублей.
Стали чуть бюджетнее и поездки на Черноморское побережье РФ, включая Крым: с исторического максимума, который был достигнут в июне 2023 года, цены снизились на 664 рубля – в среднем до 58,6 тысячи рублей.
Незначительное снижение в цене показали и речные круизы по России. По сравнению с июнем, в июле их стоимость уменьшилась на 140 рублей – в среднем до 22 тысяч рублей.
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