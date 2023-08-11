https://ria.ru/20230811/tsentr-1889555897.html
В Калужской области открыли центр тестирования и испытания БПЛА
В Калужской области открыли центр тестирования и испытания БПЛА - РИА Новости, 11.08.2023
В Калужской области открыли центр тестирования и испытания БПЛА
Власти Калужской области вместе с компанией "Аэромакс" открыли и развивают центр тестирования и испытания гражданских беспилотных летательных аппаратов на базе... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:28
2023-08-11T14:28
2023-08-11T16:09
технологии
калужская область
владислав шапша
безопасность
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КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Власти Калужской области вместе с компанией "Аэромакс" открыли и развивают центр тестирования и испытания гражданских беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома "Михеево", сообщил журналистам губернатор Владислав Шапша."С компанией "Аэромакс" мы в Калужской области уже создали и развиваем центр тестирования и испытания беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома "Михеево". Это не просто взлетная полоса, это очень серьезный информационно-технологический комплекс, который позволяет отслеживать параметры этих аппаратов на всех этапах, пока он находится на испытании", - сообщил Шапша.Губернатор рассказал, что компания "Аэромакс" взяла на себя финансирование проекта и создание инфраструктуры, а власти Калужской области создадут специальный благоприятный режим для испытания и эксплуатации беспилотников. По словам Владислава Шапши, объем финансирования со стороны компании "Аэромакс" "очень существенный, исчисляется сотнями миллионов рублей".По словам губернатора, власти планируют создать учебный центр "по этому направлению". Он подчеркнул, что в регионе есть хорошая научная база не только по производству компонентов, но и самих аппаратов.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
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технологии, калужская область, владислав шапша, безопасность
Технологии, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области открыли центр тестирования и испытания БПЛА
Шапша: в Калужской области открыли центр испытания БПЛА на базе аэродрома
КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Власти Калужской области вместе с компанией "Аэромакс" открыли и развивают центр тестирования и испытания гражданских беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома "Михеево", сообщил журналистам губернатор Владислав Шапша.
«
"С компанией "Аэромакс" мы в Калужской области уже создали и развиваем центр тестирования и испытания беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома "Михеево". Это не просто взлетная полоса, это очень серьезный информационно-технологический комплекс, который позволяет отслеживать параметры этих аппаратов на всех этапах, пока он находится на испытании", - сообщил Шапша.
Губернатор рассказал, что компания "Аэромакс" взяла на себя финансирование проекта и создание инфраструктуры, а власти Калужской области создадут специальный благоприятный режим для испытания и эксплуатации беспилотников. По словам Владислава Шапши, объем финансирования со стороны компании "Аэромакс" "очень существенный, исчисляется сотнями миллионов рублей".
По словам губернатора, власти планируют создать учебный центр "по этому направлению". Он подчеркнул, что в регионе есть хорошая научная база не только по производству компонентов, но и самих аппаратов.
В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке