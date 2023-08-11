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В США могут заморозить счета кампании Трампа на время расследования - РИА Новости, 11.08.2023
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22:17 11.08.2023 (обновлено: 22:24 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/tramp-1889644309.html
В США могут заморозить счета кампании Трампа на время расследования
В США могут заморозить счета кампании Трампа на время расследования - РИА Новости, 11.08.2023
В США могут заморозить счета кампании Трампа на время расследования
Прокуратура может заморозить счета предвыборной кампании Дональда Трампа в рамках идущих в отношении него судебных разбирательств, сообщает издание Newsweek со... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:17
2023-08-11T22:24
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
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стивен бэннон
фбр
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура может заморозить счета предвыборной кампании Дональда Трампа в рамках идущих в отношении него судебных разбирательств, сообщает издание Newsweek со ссылкой на бывшего генерального советника ФБР Эндрю Вайсмана. Юрист и бывший высокопоставленный сотрудник ФБР делает этот вывод на основании допросов спецпрокурора минюста США Джека Смита связанных с Трампом лиц. Так, сообщается, что ранее на этой неделе спецпрокурор общался с бывшим комиссаром полиции Нью-Йорка, связанным с бывшим адвокатом Трампа экс-мэром города Руди Джулиани. По данным СМИ, вопросы спецпрокурора касались сбора средств на кампанию Трампа "Спасти Америку". Она была запущена после президентских выборов 2020 года и, как сообщают СМИ, прокуратура изучает, "как были потрачены собранные средства и не велся ли их сбор под ложными предлогами", пишет издание. Как заявил Вайссман в интервью телеканалу MSNBC в четверг, в случае, если сбор средств станет частью федерального расследования в отношении Трампа, собранный капитал может быть заморожен в досудебном порядке. "Это потенциально может стать проблемой для бывшего президента... поскольку, по имеющейся информации, десятки миллионов долларов, собранные на кампанию "Спасти Америку", были в этом году потрачены на судебные издержки Трампа и связанных с ним лиц", - цитирует издание слова Вайссмана. Адвокат отмечает, между тем, что потенциальное расследование в отношении финансирования кампании не означает выдвижение новых обвинений против самого Трампа: дело могут завести против фактических операторов кампании по сбору средств аналогично тому, как были выдвинуты обвинения против советника Трампа Стива Бэннона по делу о финансировании стены на южной границе США.
https://ria.ru/20230809/shtraf-1889175458.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, руди джулиани, стивен бэннон, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Руди Джулиани, Стивен Бэннон, ФБР
В США могут заморозить счета кампании Трампа на время расследования

Прокуратура допустила заморозку счетов кампании Трампа на время расследования

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура может заморозить счета предвыборной кампании Дональда Трампа в рамках идущих в отношении него судебных разбирательств, сообщает издание Newsweek со ссылкой на бывшего генерального советника ФБР Эндрю Вайсмана.
Юрист и бывший высокопоставленный сотрудник ФБР делает этот вывод на основании допросов спецпрокурора минюста США Джека Смита связанных с Трампом лиц. Так, сообщается, что ранее на этой неделе спецпрокурор общался с бывшим комиссаром полиции Нью-Йорка, связанным с бывшим адвокатом Трампа экс-мэром города Руди Джулиани. По данным СМИ, вопросы спецпрокурора касались сбора средств на кампанию Трампа "Спасти Америку". Она была запущена после президентских выборов 2020 года и, как сообщают СМИ, прокуратура изучает, "как были потрачены собранные средства и не велся ли их сбор под ложными предлогами", пишет издание.
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Как заявил Вайссман в интервью телеканалу MSNBC в четверг, в случае, если сбор средств станет частью федерального расследования в отношении Трампа, собранный капитал может быть заморожен в досудебном порядке.
"Это потенциально может стать проблемой для бывшего президента... поскольку, по имеющейся информации, десятки миллионов долларов, собранные на кампанию "Спасти Америку", были в этом году потрачены на судебные издержки Трампа и связанных с ним лиц", - цитирует издание слова Вайссмана.
Адвокат отмечает, между тем, что потенциальное расследование в отношении финансирования кампании не означает выдвижение новых обвинений против самого Трампа: дело могут завести против фактических операторов кампании по сбору средств аналогично тому, как были выдвинуты обвинения против советника Трампа Стива Бэннона по делу о финансировании стены на южной границе США.
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