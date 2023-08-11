https://ria.ru/20230811/tramp-1889401524.html
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов - РИА Новости, 11.08.2023
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него нужно проводить только после выборов американского лидера в 2024 году. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T01:37
2023-08-11T01:37
2023-08-11T01:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него нужно проводить только после выборов американского лидера в 2024 году. "Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией (президента США Джо) Байдена, должен идти… после выборов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Политик возмутился предложенной прокуратурой датой начала процесса по делу о штурме Капитолия, заявив, что, начав суд 2 января 2024 года, обвинение повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в некоторых штатах. "Вмешательство в выборы", - написал Трамп. Американская прокуратура просит суд провести заседание по обвинениям против Трампа 2 января 2024 года. Процессы по остальным делам, как считает Трамп, тоже нужно проводить только после выборов. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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в мире, сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов
Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов президента 2024 года
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него нужно проводить только после выборов американского лидера в 2024 году.
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"Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией (президента США Джо) Байдена, должен идти… после выборов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Политик возмутился предложенной прокуратурой датой начала процесса по делу о штурме Капитолия, заявив, что, начав суд 2 января 2024 года, обвинение повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в некоторых штатах. "Вмешательство в выборы", - написал Трамп.
Американская прокуратура просит суд провести заседание по обвинениям против Трампа 2 января 2024 года.
Процессы по остальным делам, как считает Трамп, тоже нужно проводить только после выборов.
В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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