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Житель Магадана умер в реанимации после нападения собак
Житель Магадана умер в реанимации после нападения собак - РИА Новости, 11.08.2023
Житель Магадана умер в реанимации после нападения собак
В реанимации Магаданской областной больницы умер мужчина, пострадавший от нападения собак, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:48
2023-08-11T05:48
2023-08-11T06:25
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МАГАДАН, 11 авг — РИА Новости. В реанимации Магаданской областной больницы умер мужчина, пострадавший от нападения собак, сообщает региональное управление СК.Ранее сообщалось, что стая бездомных животных ночью набросилась на мужчину в одном из дворов в Магадане. Пострадавшего госпитализировали, ему проводили искусственную вентиляцию легких. Мэр города Юрий Гришан отмечал, что дал поручение профильным ведомствам, которые ведут патрулирование территории для отлова безнадзорных собак."Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования", — подчеркнуло следствие.Идет процессуальная проверка происшествия, заключили в ведомстве.
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происшествия, магадан, россия, магаданская область
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область
Житель Магадана умер в реанимации после нападения собак
Житель Магадана умер после нападения собак, следователи начали проверку
МАГАДАН, 11 авг — РИА Новости. В реанимации Магаданской областной больницы умер мужчина, пострадавший от нападения собак, сообщает региональное управление СК.
Ранее сообщалось, что стая бездомных животных ночью набросилась на мужчину в одном из дворов в Магадане. Пострадавшего госпитализировали, ему проводили искусственную вентиляцию легких. Мэр города Юрий Гришан отмечал, что дал поручение профильным ведомствам, которые ведут патрулирование территории для отлова безнадзорных собак.
«
"Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования", — подчеркнуло следствие.
Идет процессуальная проверка происшествия, заключили в ведомстве.
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