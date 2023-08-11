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В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин
В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин - РИА Новости, 11.08.2023
В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин
Две женщины убиты в Иваново, их тела нашли в квартире, подозреваемого задержали, сообщило УМВД по региону в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:54
2023-08-11T22:54
2023-08-11T22:54
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ярославская область
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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Две женщины убиты в Иваново, их тела нашли в квартире, подозреваемого задержали, сообщило УМВД по региону в соцсети "ВКонтакте". "Погибли две женщины. Их тела с признаками насильственной смерти нашли сегодня в квартире на улице Красных Зорь в Иванове", - говорится в сообщении УМВД.Отмечается, что подозреваемого в убийстве задержали сотрудники уголовного розыска. Он "передан специалистам СК". По данным следствия, в квартире найдены тела матери и дочери 1938 и 1979 года рождения. Потерпевших нашла родственница после того, как они перестали выходить на связь, на шее женщин выявлены колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "В ходе грамотно проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний житель Ярославской области. Установлено, что мужчина познакомился по интернету с 43-летней потерпевшей и приехал к ней домой, где ночью накануне совершил убийство", - отмечается в телеграм-канале регионального следственного управления СК РФ.
https://ria.ru/20230810/razboy-1889325357.html
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иваново, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ярославская область
Иваново, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ярославская область
В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин
В Иваново задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери