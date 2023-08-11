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Манучаров раскрыл детали своего спектакля об СВО - РИА Новости, 11.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:23 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/teatr-1889537942.html
Манучаров раскрыл детали своего спектакля об СВО
Манучаров раскрыл детали своего спектакля об СВО - РИА Новости, 11.08.2023
Манучаров раскрыл детали своего спектакля об СВО
Время, когда говорили, что искусство не терпит политики, закончилось, важно начать говорить о специальной военной операции в кино и в театре, заявил актер,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:23
2023-08-11T13:23
культура
россия
вячеслав манучаров
олег рой
евгений марчелли
театр имени моссовета
театр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Время, когда говорили, что искусство не терпит политики, закончилось, важно начать говорить о специальной военной операции в кино и в театре, заявил актер, режиссер Вячеслав Манучаров на пресс-конференции, посвященная премьере его спектакля "Неотправленные письма". &quot;Людям надо перестать делать вид, что ничего не происходит... Надо вытащить голову из песка и начать пропускать это через себя, через культуру и начать говорить о специальной военной операции, о ее героях. Сегодня закончилось время, когда говорили, что искусство не терпит политики. Если мы не будем об этом говорить трезво и честно, рассказывать о героях, о людях, которые там погибают, сражаются за наше будущее, пропуская это через кино, через театр, то мы проиграем&quot;, – сказал Манучаров.Олег Рой, чей роман стал основой для сценария, отметил, что Манучаров начал режиссерскую карьеру с острой, злободневной темы, на которую "трудно говорить с трибуны". &quot;Сегодня наша жизнь разделилась на два фронта. Один фронт там, где наши пацаны. Другой фронт здесь – внутри нашей России. И зачастую происходят совсем непонятные вещи, когда люди здесь не понимают, что мы сегодня должны быть одним фронтом и помогать нашим пацанам, должны делать все возможное, чтобы люди, живущие здесь, в России, знали, что сегодня происходит там, на передке. Знали, уважали, гордились. Это очень важно&quot;, – сказал Рой.Писатель назвал спектакль "маленькой, но первой данью, которую театр отдал героям страны". Он также подчеркнул, что сегодня "тыл не может жить отдельной жизнью от фронта". Постановка будет идти на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета, в театре-студии МОСТ и на гастролях. Худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли назвал постановку символичной для первой работы 101-го театрального сезона.&quot;Сегодня театр встретился с самой социальной, с самой горячей темой, посвященной СВО. Мы нашли и режиссера, и автора с этим материалом – и пазл совпал. Мы сегодня впервые пробуем разговаривать на очень сложную и серьезную тему&quot;, – отметил он.По словам Марчелли, в спектакле нет батальных сцен и взрывов, это "человеческая история, в которой – вся глубина, вся боль, вся трагедия". &quot;Все происходящее с человеком имеет место быть. Мне кажется, что театр очень удачно нашел и тему, и автора, и режиссера. Мне еще очень нравится, что в нем заняты такие ведущие артисты, как Дмитрий Щербина, Ольга Кабо и еще целая группа наших артистов и артистов театра &quot;МОСТ&quot;. Это наш совместный проверки с театром &quot;МОСТ&quot;, – заключил Марчелли."Неотправленные письма" – дебютная постановка Манучарова по роману Роя. По сюжету почтальону Надежде необходимо сделать так, чтобы в тыл дошли оказавшиеся у нее 11 писем. Премьера состоится в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" 20 августа.
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россия, вячеслав манучаров, олег рой, евгений марчелли, театр имени моссовета, театр
Культура, Россия, Вячеслав Манучаров, Олег Рой, Евгений Марчелли, Театр имени Моссовета, Театр
Манучаров раскрыл детали своего спектакля об СВО

Актер Манучаров и писатель Рой раскрыли детали спектакля об СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЦеремония закрытия Московского международного кинофестиваля
Церемония закрытия Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Время, когда говорили, что искусство не терпит политики, закончилось, важно начать говорить о специальной военной операции в кино и в театре, заявил актер, режиссер Вячеслав Манучаров на пресс-конференции, посвященная премьере его спектакля "Неотправленные письма".
«

"Людям надо перестать делать вид, что ничего не происходит... Надо вытащить голову из песка и начать пропускать это через себя, через культуру и начать говорить о специальной военной операции, о ее героях. Сегодня закончилось время, когда говорили, что искусство не терпит политики. Если мы не будем об этом говорить трезво и честно, рассказывать о героях, о людях, которые там погибают, сражаются за наше будущее, пропуская это через кино, через театр, то мы проиграем", – сказал Манучаров.

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоссийский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой
Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой
Олег Рой, чей роман стал основой для сценария, отметил, что Манучаров начал режиссерскую карьеру с острой, злободневной темы, на которую "трудно говорить с трибуны".
«

"Сегодня наша жизнь разделилась на два фронта. Один фронт там, где наши пацаны. Другой фронт здесь – внутри нашей России. И зачастую происходят совсем непонятные вещи, когда люди здесь не понимают, что мы сегодня должны быть одним фронтом и помогать нашим пацанам, должны делать все возможное, чтобы люди, живущие здесь, в России, знали, что сегодня происходит там, на передке. Знали, уважали, гордились. Это очень важно", – сказал Рой.

Писатель назвал спектакль "маленькой, но первой данью, которую театр отдал героям страны". Он также подчеркнул, что сегодня "тыл не может жить отдельной жизнью от фронта".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНовый художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона.
Новый художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона. - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Новый художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона.
Постановка будет идти на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета, в театре-студии МОСТ и на гастролях. Худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли назвал постановку символичной для первой работы 101-го театрального сезона.
«

"Сегодня театр встретился с самой социальной, с самой горячей темой, посвященной СВО. Мы нашли и режиссера, и автора с этим материалом – и пазл совпал. Мы сегодня впервые пробуем разговаривать на очень сложную и серьезную тему", – отметил он.

По словам Марчелли, в спектакле нет батальных сцен и взрывов, это "человеческая история, в которой – вся глубина, вся боль, вся трагедия".
«

"Все происходящее с человеком имеет место быть. Мне кажется, что театр очень удачно нашел и тему, и автора, и режиссера. Мне еще очень нравится, что в нем заняты такие ведущие артисты, как Дмитрий Щербина, Ольга Кабо и еще целая группа наших артистов и артистов театра "МОСТ". Это наш совместный проверки с театром "МОСТ", – заключил Марчелли.

"Неотправленные письма" – дебютная постановка Манучарова по роману Роя. По сюжету почтальону Надежде необходимо сделать так, чтобы в тыл дошли оказавшиеся у нее 11 писем. Премьера состоится в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" 20 августа.
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