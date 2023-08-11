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В Германии опровергли сообщение о переговорах по поставке Taurus Украине - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 11.08.2023 (обновлено: 13:39 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/taurus-1889541539.html
В Германии опровергли сообщение о переговорах по поставке Taurus Украине
В Германии опровергли сообщение о переговорах по поставке Taurus Украине - РИА Новости, 11.08.2023
В Германии опровергли сообщение о переговорах по поставке Taurus Украине
Решение по поставке Украине германских ракет дальнего действа Taurus на данный момент не находится на рассмотрении, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:38
2023-08-11T13:39
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Решение по поставке Украине германских ракет дальнего действа Taurus на данный момент не находится на рассмотрении, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя кабинета министров Германии. "В настоящее время решение по данному вопросу не готовится", - цитирует издание представителя правительства. И хотя оказывается давление по решению о поставке ракет Taurus, "в данный момент ничего не происходит", пишет издание со слов чиновника. "Текущий статус вопроса по выдаче Taurus Украине не изменился. Никакого политического решения относительно выдачи принято не было", - приводит Bild ответ представителя министерства обороны, с которым оно также связалось. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230807/rakety-1888593670.html
https://ria.ru/20230705/rakety-1882399322.html
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украина, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире
В Германии опровергли сообщение о переговорах по поставке Taurus Украине

Bild: Германия не готовит решения о поставке ракет Taurus Украине

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Решение по поставке Украине германских ракет дальнего действа Taurus на данный момент не находится на рассмотрении, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя кабинета министров Германии.
«
"В настоящее время решение по данному вопросу не готовится", - цитирует издание представителя правительства.
И хотя оказывается давление по решению о поставке ракет Taurus, "в данный момент ничего не происходит", пишет издание со слов чиновника.
«
"Текущий статус вопроса по выдаче Taurus Украине не изменился. Никакого политического решения относительно выдачи принято не было", - приводит Bild ответ представителя министерства обороны, с которым оно также связалось.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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7 августа, 12:22
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся.
Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВ мире
 
 
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