https://ria.ru/20230811/taurus-1889531983.html

СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus

СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 11.08.2023

СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus

Правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине, передает... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:03

2023-08-11T13:03

2023-08-11T13:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках крылатых ракет Taurus на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности. Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, поэтому ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине.

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

https://ria.ru/20230810/germaniya-1889215354.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр