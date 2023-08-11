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СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/taurus-1889531983.html
СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus
СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus
Правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине, передает... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:03
2023-08-11T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках крылатых ракет Taurus на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности. Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, поэтому ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине.
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
https://ria.ru/20230810/germaniya-1889215354.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Германия ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus

Reuters: ФРГ ведет торги с производителем ракет Taurus о поставке их Украине

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках крылатых ракет Taurus на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности.
Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская битва, Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Контрнаступ вермахта: история повторяется
5 июля, 08:00
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, поэтому ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся.
Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Немецкий политик заявил о перспективе войны Германии с Россией
10 августа, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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