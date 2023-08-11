Поврежденный после атаки дроном танкер "Сиг" отбуксировали для ремонта
Поврежденный после атаки украинским дроном танкер Сиг отбуксировали для ремонта
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Береговые корабли Черноморского флота на стоянке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Буксировка атакованного морским дроном танкера "Сиг" в ростовский поселок Аксай для ремонта, которая началась утром 8 августа, завершена, сообщает морспасслужба.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта при атаке надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет. Буксировка атакованного дроном танкера "Сиг" в порт Аксай в Ростовской области для ремонта началась 8 августа.
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"Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером "Сиг" и покинула борт АС. Судно после буксировки ошвартовано к причалу СРЗ "Красный моряк" в порту Аксай. Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода АС "Сиг" к месту ремонта", - говорится в сообщении службы.
Спасателями азово-черноморского филиала морспасслужбы собрано в танк АС 82 кубометра нефтеводяной эмульсии и около 600 килограммов замазученной теплоизоляционной обшивки. В машинном отделении судна установлено и остается боновое заграждение длиной 20 метров, ограничивающее распространение загрязнения нефтепродуктами акватории за пределами судна. За семь дней аварийно-спасательных работ специалисты морспасслужбы использовали более 800 килограммов биосорбента и не допустили за время работ и буксировки загрязнения акватории, сообщили в морспасслужбе.