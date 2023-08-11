https://ria.ru/20230811/tanker-1889624048.html

Поврежденный после атаки дроном танкер "Сиг" отбуксировали для ремонта

Поврежденный после атаки дроном танкер "Сиг" отбуксировали для ремонта - РИА Новости, 11.08.2023

Поврежденный после атаки дроном танкер "Сиг" отбуксировали для ремонта

Буксировка атакованного морским дроном танкера "Сиг" в ростовский поселок Аксай для ремонта, которая началась утром 8 августа, завершена, сообщает... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:22

2023-08-11T19:22

2023-08-11T19:27

керченский пролив

аксай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Буксировка атакованного морским дроном танкера "Сиг" в ростовский поселок Аксай для ремонта, которая началась утром 8 августа, завершена, сообщает морспасслужба. В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта при атаке надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет. Буксировка атакованного дроном танкера "Сиг" в порт Аксай в Ростовской области для ремонта началась 8 августа. "Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером "Сиг" и покинула борт АС. Судно после буксировки ошвартовано к причалу СРЗ "Красный моряк" в порту Аксай. Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода АС "Сиг" к месту ремонта", - говорится в сообщении службы. Спасателями азово-черноморского филиала морспасслужбы собрано в танк АС 82 кубометра нефтеводяной эмульсии и около 600 килограммов замазученной теплоизоляционной обшивки. В машинном отделении судна установлено и остается боновое заграждение длиной 20 метров, ограничивающее распространение загрязнения нефтепродуктами акватории за пределами судна. За семь дней аварийно-спасательных работ специалисты морспасслужбы использовали более 800 килограммов биосорбента и не допустили за время работ и буксировки загрязнения акватории, сообщили в морспасслужбе.

https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887363320.html

керченский пролив

аксай

ростовская область

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керченский пролив, аксай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростовская область