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Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО - РИА Новости, 11.08.2023
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18:34 11.08.2023 (обновлено: 20:45 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/svo-1889616345.html
Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО
Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО - РИА Новости, 11.08.2023
Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому студенты — участники спецоперации смогут перевестись на бесплатную форму обучения,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:34
2023-08-11T20:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
образование
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому студенты — участники спецоперации смогут перевестись на бесплатную форму обучения, сообщила пресс-служба правительства."Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете", — говорится в публикации. Перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной — на соответствующем курсе.В правительстве уточнили, что решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специальный коллегиальный орган, созданный в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося.
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общество, россия, михаил мишустин, образование
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Образование
Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО

Студенты — участники СВО смогут перейти на бюджет, даже если нет вакантных мест

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому студенты — участники спецоперации смогут перевестись на бесплатную форму обучения, сообщила пресс-служба правительства.
«
"Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете", — говорится в публикации.
Перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной — на соответствующем курсе.
В правительстве уточнили, что решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специальный коллегиальный орган, созданный в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинОбразование
 
 
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