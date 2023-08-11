https://ria.ru/20230811/svo-1889616345.html

Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО

Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО - РИА Новости, 11.08.2023

Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому студенты — участники спецоперации смогут перевестись на бесплатную форму обучения,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:34

2023-08-11T18:34

2023-08-11T20:45

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

образование

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому студенты — участники спецоперации смогут перевестись на бесплатную форму обучения, сообщила пресс-служба правительства."Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете", — говорится в публикации. Перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной — на соответствующем курсе.В правительстве уточнили, что решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специальный коллегиальный орган, созданный в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося.

https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, образование