https://ria.ru/20230811/sudba-1889411197.html

Путин решит. Названа самая главная проблема Украины

Путин решит. Названа самая главная проблема Украины - РИА Новости, 11.08.2023

Путин решит. Названа самая главная проблема Украины

Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:43

2023-08-11T05:43

2023-08-11T05:43

в мире

украина

киев

россия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета Rzeczpospolita."Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу", — говорится в материале.Кроме того, добавил обозреватель, Киев попал в большую зависимость от поставок Западом вооружения и лишился тем самым самостоятельности. По словам автора статьи, возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина. Кроме того, предположил журналист, что на исход ситуации может повлиять и смена политических сил в США и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, евросоюз