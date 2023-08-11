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Путин решит. Названа самая главная проблема Украины - РИА Новости, 11.08.2023
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05:43 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/sudba-1889411197.html
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины - РИА Новости, 11.08.2023
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины
Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:43
2023-08-11T05:43
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета Rzeczpospolita."Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу", — говорится в материале.Кроме того, добавил обозреватель, Киев попал в большую зависимость от поставок Западом вооружения и лишился тем самым самостоятельности. По словам автора статьи, возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина. Кроме того, предположил журналист, что на исход ситуации может повлиять и смена политических сил в США и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины

Rzeczpospolita: проблема Украины заключается в неспособности решать свою судьбу

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета Rzeczpospolita.
«
"Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу", — говорится в материале.
Кроме того, добавил обозреватель, Киев попал в большую зависимость от поставок Западом вооружения и лишился тем самым самостоятельности.
По словам автора статьи, возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина. Кроме того, предположил журналист, что на исход ситуации может повлиять и смена политических сил в США и ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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