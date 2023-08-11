https://ria.ru/20230811/sudba-1889411197.html
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины - РИА Новости, 11.08.2023
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины
Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:43
2023-08-11T05:43
2023-08-11T05:43
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу, пишет польская газета Rzeczpospolita."Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу", — говорится в материале.Кроме того, добавил обозреватель, Киев попал в большую зависимость от поставок Западом вооружения и лишился тем самым самостоятельности. По словам автора статьи, возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина. Кроме того, предположил журналист, что на исход ситуации может повлиять и смена политических сил в США и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_41d8d26489110a04c580e2846c9d383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
Путин решит. Названа самая главная проблема Украины
Rzeczpospolita: проблема Украины заключается в неспособности решать свою судьбу