https://ria.ru/20230811/sud-1889575284.html
Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тысяч рублей за экстремизм
Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тысяч рублей за экстремизм - РИА Новости, 11.08.2023
Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тысяч рублей за экстремизм
Житель Пскова по решению суда заплатит штраф в 160 тысяч рублей за призывы к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:30
2023-08-11T15:30
2023-08-11T15:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Житель Пскова по решению суда заплатит штраф в 160 тысяч рублей за призывы к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор псковичу за распространение экстремистских материалов. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Пскович вину в совершении противоправных действий признал в полном объеме", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Как доказало следствие, пскович выполнял указания человека, который постоянно проживает в Эстонии и находится межгосударственном розыске. В специально арендованном гараже мужчина изготавливал листовки с призывами к совершению насильственных действий в отношении органов власти и ссылками на телеграм-канал запрещенной в России организации. За свою деятельность пскович получал вознаграждение. Готовые листовки мужчина расклеивал на объектах транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства Пскова. Далее их фотографировали и отправлял отчет заказчику. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230718/ekstremizm-1884788387.html
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происшествия, псков, россия, псковская область
Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тысяч рублей за экстремизм
Суд оштрафовал псковца на 160 тысяч рублей за призыв к экстремизму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Житель Пскова по решению суда заплатит штраф в 160 тысяч рублей за призывы к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор псковичу за распространение экстремистских материалов. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Пскович вину в совершении противоправных действий признал в полном объеме", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Как доказало следствие, пскович выполнял указания человека, который постоянно проживает в Эстонии
и находится межгосударственном розыске. В специально арендованном гараже мужчина изготавливал листовки с призывами к совершению насильственных действий в отношении органов власти и ссылками на телеграм-канал запрещенной в России организации. За свою деятельность пскович получал вознаграждение.
Готовые листовки мужчина расклеивал на объектах транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства Пскова. Далее их фотографировали и отправлял отчет заказчику.
Приговор вступил в законную силу.
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