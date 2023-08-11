https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html

Суд арестовал фигурантов по делу о коррупции в Белгородской области

Суд арестовал фигурантов по делу о коррупции в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2023

Суд арестовал фигурантов по делу о коррупции в Белгородской области

Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области, обвиняемых в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей, РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:27

2023-08-11T15:27

2023-08-11T15:39

происшествия

москва

белгородская область

жкх

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области, обвиняемых в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Речь идет о начальнике управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформированию ЖКХ Андрее Внукове, начальнице отдела фонда Юлии Овчаровой, генеральном директоре Центра экологической безопасности Данииле Медведеве и его заместителе по экономике Кирилле Попове. "Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 сентября", - сказали в суде. Ранее источник РИА Новости рассказал о задержании силовиками руководителей белгородских Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности, организовавших преступную схему и регулярно получавших взятки в особо крупных размерах от коммерческих структур - всего на сумму свыше 60 миллионов рублей. По информации источника, задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора области Константина Полежаева, который возглавлял департамент ЖКХ, а сейчас активно сотрудничает со следствием. Полежаев находится под домашним арестом. По версии следствия, он в 2022-2023 годах он получил от директора строительной компании два автомобиля общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с фирмой контрактов в сфере ЖКХ.

https://realty.ria.ru/20230804/kontsessionery-1888258482.html

https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888807546.html

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происшествия, москва, белгородская область, жкх