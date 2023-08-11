https://ria.ru/20230811/sud-1889569137.html

Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии

Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии - РИА Новости, 11.08.2023

Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии

Суд в Ставропольском крае приговорил к 3,5 годам колонии жительницу города Георгиевска, которая истязала приемных детей, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:03

2023-08-11T15:03

2023-08-11T15:06

происшествия

ставропольский край

георгиевск

россия

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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 3,5 годам колонии жительницу города Георгиевска, которая истязала приемных детей, сообщает СУСК России по региону. "Под опекой женщины находились 9-летний мальчик-инвалид и 4-летний мальчик с особенностями развития. В воспитательных целях осужденная систематически наказывала малолетних, нанося различными предметами телесные повреждения. Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены с учетом особенностей детей", - сообщает следственное управление в телеграм-канале. Как передает ведомство, дети были изъяты из семьи и помещены в детский дом. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230809/sklad-1889158463.html

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происшествия, ставропольский край, георгиевск, россия