https://ria.ru/20230811/sud-1889569137.html
Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии
Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии - РИА Новости, 11.08.2023
Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии
Суд в Ставропольском крае приговорил к 3,5 годам колонии жительницу города Георгиевска, которая истязала приемных детей, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:03
2023-08-11T15:03
2023-08-11T15:06
происшествия
ставропольский край
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россия
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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 3,5 годам колонии жительницу города Георгиевска, которая истязала приемных детей, сообщает СУСК России по региону. "Под опекой женщины находились 9-летний мальчик-инвалид и 4-летний мальчик с особенностями развития. В воспитательных целях осужденная систематически наказывала малолетних, нанося различными предметами телесные повреждения. Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены с учетом особенностей детей", - сообщает следственное управление в телеграм-канале. Как передает ведомство, дети были изъяты из семьи и помещены в детский дом. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставропольский край, георгиевск, россия
Происшествия, Ставропольский край, Георгиевск, Россия
Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии
Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии
ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости.
Суд в Ставропольском крае приговорил к 3,5 годам колонии жительницу города Георгиевска, которая истязала приемных детей, сообщает СУСК России
по региону.
"Под опекой женщины находились 9-летний мальчик-инвалид и 4-летний мальчик с особенностями развития. В воспитательных целях осужденная систематически наказывала малолетних, нанося различными предметами телесные повреждения. Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены с учетом особенностей детей", - сообщает следственное управление в телеграм-канале.
Как передает ведомство, дети были изъяты из семьи и помещены в детский дом.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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