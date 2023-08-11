https://ria.ru/20230811/sud-1889477555.html
Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту
Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту - РИА Новости, 11.08.2023
Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту
Суд приговорил к ограничению свободы директора филиала техникума в Пермском крае за подделку справки для уклонения от мобилизации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:06
2023-08-11T11:06
2023-08-11T11:06
пермский край
пермский краевой суд
россия
происшествия
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ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил к ограничению свободы директора филиала техникума в Пермском крае за подделку справки для уклонения от мобилизации, сообщила пресс-служба краевого суда. В пермской Осе руководитель филиала Западно-Уральского горного техникума в октябре прошлого года по просьбе местного жителя сделала ложную справку. Обратившемуся мужчине нужен был документ для предъявления в военкомат, чтобы получить для сына отсрочку от мобилизации. Директор взяла подлинный бланк техникума и написала, что молодой человек поступил на очно-заочную форму обучения с ноября 2022 года до 2025 года. Документ она подтвердила своей подписью и печатью учебного заведения. Районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на три месяца. Подсудимая не согласилась с наказанием и обратилась в краевой суд, считая, что выданная ею справка носила лишь информационный характер и не являлась официальным документом. "Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и сбыт такого документа). Пермский краевой суд приговор Осинского районного суда оставил без изменения", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230804/povestka-1888196206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермский краевой суд, россия, происшествия
Пермский край, Пермский краевой суд, Россия, Происшествия
Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту
Суд ограничил свободу директору пермского техникума за помощь уклонисту