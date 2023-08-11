https://ria.ru/20230811/sud-1889477555.html

Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту

Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту - РИА Новости, 11.08.2023

Суд вынес приговор директору пермского техникума за помощь уклонисту

Суд приговорил к ограничению свободы директора филиала техникума в Пермском крае за подделку справки для уклонения от мобилизации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:06

2023-08-11T11:06

2023-08-11T11:06

пермский край

пермский краевой суд

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил к ограничению свободы директора филиала техникума в Пермском крае за подделку справки для уклонения от мобилизации, сообщила пресс-служба краевого суда. В пермской Осе руководитель филиала Западно-Уральского горного техникума в октябре прошлого года по просьбе местного жителя сделала ложную справку. Обратившемуся мужчине нужен был документ для предъявления в военкомат, чтобы получить для сына отсрочку от мобилизации. Директор взяла подлинный бланк техникума и написала, что молодой человек поступил на очно-заочную форму обучения с ноября 2022 года до 2025 года. Документ она подтвердила своей подписью и печатью учебного заведения. Районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на три месяца. Подсудимая не согласилась с наказанием и обратилась в краевой суд, считая, что выданная ею справка носила лишь информационный характер и не являлась официальным документом. "Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и сбыт такого документа). Пермский краевой суд приговор Осинского районного суда оставил без изменения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/povestka-1888196206.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермский край, пермский краевой суд, россия, происшествия