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"Ростех" показал Су-57 в виде механизированного монстра - РИА Новости, 11.08.2023
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19:44 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/su-57-1889626695.html
"Ростех" показал Су-57 в виде механизированного монстра
"Ростех" показал Су-57 в виде механизированного монстра - РИА Новости, 11.08.2023
"Ростех" показал Су-57 в виде механизированного монстра
Госкорпорация "Ростех" показала истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола. Новый имидж самолёта... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:44
2023-08-11T19:44
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" показала истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола. Новый имидж самолёта опубликован в Telegram-канале корпорации. "Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Представляем вам первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57, созданным ОАК", - отметили в корпорации, уточнив, что 90% российской военной техники, применяемой в СВО, произведены на предприятиях Ростеха. Боевой самолет представлен в виде пикирующей хищной птицы. "Су-57 - сокол российских ВКС", - добавили в корпорации. В Ростехе пояснили, что сверхманевренность – одна из отличительных особенностей истребителя, он способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами. "Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины", - уточнили в корпорации. В корпорации добавили, что в новых образах будут позже представлены и другие образцы техники корпорации.
https://ria.ru/20230810/su-57-1889215862.html
https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html
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ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57
Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57
"Ростех" показал Су-57 в виде механизированного монстра

Ростех показал Су-57 в виде робота-сокола

© Фото : РостехИстребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра
Истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Ростех
Истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" показала истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола. Новый имидж самолёта опубликован в Telegram-канале корпорации.
"Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Представляем вам первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57, созданным ОАК", - отметили в корпорации, уточнив, что 90% российской военной техники, применяемой в СВО, произведены на предприятиях Ростеха.
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Боевой самолет представлен в виде пикирующей хищной птицы. "Су-57 - сокол российских ВКС", - добавили в корпорации.
В Ростехе пояснили, что сверхманевренность – одна из отличительных особенностей истребителя, он способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами. "Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины", - уточнили в корпорации.
В корпорации добавили, что в новых образах будут позже представлены и другие образцы техники корпорации.
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РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57
 
 
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