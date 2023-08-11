https://ria.ru/20230811/stambul-1889583930.html

В Стамбуле закрывают популярный у туристов мост

В Стамбуле закрывают популярный у туристов мост - РИА Новости, 11.08.2023

В Стамбуле закрывают популярный у туристов мост

Один из наиболее загруженных и популярных среди туристов мостов Стамбула – Галатский – закрывают на 40 дней, оставив его доступным только для трамваев, чтобы... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:30

2023-08-11T16:30

2023-08-11T16:30

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СТАМБУЛ, 11 авг – РИА Новости. Один из наиболее загруженных и популярных среди туристов мостов Стамбула – Галатский – закрывают на 40 дней, оставив его доступным только для трамваев, чтобы укрепить его и сделать более сейсмоустойчивым, объявила в пятницу мэрия Стамбула. Работы начнутся в полночь в воскресенье и не повлияют движение трамваев. Что касается автомобилей, то в те или иные дни будут вноситься различные ограничения, о которых граждан будут оповещать посредством СМС. "В результате ремонта будет продлен срок эксплуатации моста, а также повышена сейсмоустойчивость", – сообщила в полученном РИА Новости пресс-релизе мэрия города. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35 процентов ВВП страны, отметил он. 490-метровый разводной мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракей, был проложен над заливом Золотой Рог в 1994 году.

https://ria.ru/20230728/turtsiya-1886870348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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