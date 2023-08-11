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Республиканский политик предупредил об угрозе революции в США - РИА Новости, 11.08.2023
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20:46 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ssha-1889635818.html
Республиканский политик предупредил об угрозе революции в США
Республиканский политик предупредил об угрозе революции в США - РИА Новости, 11.08.2023
Республиканский политик предупредил об угрозе революции в США
США ждет гражданская война или революция, если правительство страны продолжит использовать министерства в качестве оружия против консервативно настроенных... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:46
2023-08-11T20:46
в мире
сша
мичиган
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США ждет гражданская война или революция, если правительство страны продолжит использовать министерства в качестве оружия против консервативно настроенных американцев, заявил член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок. "Если правительство продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, являющихся налогоплательщиками… кто-нибудь настолько разозлится, что соберется стрелять. Или же у нас наступит гражданская война или своего рода революция", - следует из записи речи республиканца. Кроме того, в своей речи, которая, как утверждается, была произнесена в августе на встрече со сторонниками, Мэддок выразил уверенность в том, что демократы намереваются "вновь жульничать" на выборах, а также пытаются лишить американских граждан возможности сомневаться в результатах голосования. "Они хотят сделать так, чтобы любой, кто ставит под сомнение выборы, или оспорит выборы 2024 года, окажется под угрозой", - добавил политик.
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в мире, сша, мичиган
В мире, США, Мичиган
Республиканский политик предупредил об угрозе революции в США

Республиканский политик предупредил об угрозе гражданской войны в США

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США ждет гражданская война или революция, если правительство страны продолжит использовать министерства в качестве оружия против консервативно настроенных американцев, заявил член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок.
"Если правительство продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, являющихся налогоплательщиками… кто-нибудь настолько разозлится, что соберется стрелять. Или же у нас наступит гражданская война или своего рода революция", - следует из записи речи республиканца.
Кроме того, в своей речи, которая, как утверждается, была произнесена в августе на встрече со сторонниками, Мэддок выразил уверенность в том, что демократы намереваются "вновь жульничать" на выборах, а также пытаются лишить американских граждан возможности сомневаться в результатах голосования.
"Они хотят сделать так, чтобы любой, кто ставит под сомнение выборы, или оспорит выборы 2024 года, окажется под угрозой", - добавил политик.
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