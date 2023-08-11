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США намерены выделить средства для развивающихся стран, включая Украину

США намерены выделить средства для развивающихся стран, включая Украину - РИА Новости, 11.08.2023

США намерены выделить средства для развивающихся стран, включая Украину

Администрация США рассчитывает привлечь через различные международные финансовые институты порядка 200 миллиардов долларов на помощь развивающимся странам,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T04:20

2023-08-11T04:20

2023-08-11T04:20

в мире

сша

украина

джанет йеллен

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Администрация США рассчитывает привлечь через различные международные финансовые институты порядка 200 миллиардов долларов на помощь развивающимся странам, включая Украину, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы работаем над тем, чтобы действия США в международных финансовых организациях при поддержке со стороны наших партнеров и союзников привели к мобилизации нового финансирования для развивающихся стран в размере 200 миллиардов долларов", - сказала Йеллен, чье заявление обнародовал минфин США. Йеллен пояснила, что речь идет в том числе об Украине, и Вашингтон по-прежнему "твердо привержен выполнению обязательств по поддержке украинского народа и правительства". Заявление прозвучало на фоне нового запроса президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере порядка 40 миллиардов долларов, более половины которого администрация рассчитывает направить на связанные с Украиной нужды.

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в мире, сша, украина, джанет йеллен, джо байден