https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889533578.html

ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 11.08.2023

ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:09

2023-08-11T13:09

2023-08-11T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й бригады территориальной обороны", — добавили в ведомстве.На Запорожском направлении российская группировка отразила три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино. Противник потерял здесь до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступление на широком фронте и улучшили позиции в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области. Кроме того, проводя активные оборонительные действия, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области.Потери противника составили более 165 человек, два броневика, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Группировка "Юг" на Донецком направлении успешно отразила пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.За сутки уничтожены до 180 военнослужащих противника, семь БМП, два пикапа, боевая машина ЗРК "Стрела-10", американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20.Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР, а также успешно отразили три атаки в районах Никольского и Урожайного. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два броневика, два автомобиля, а также гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР. Противник потерял до 115 человек, три броневика и гаубицу Д-20.На Херсонском направлении огнем уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230719/kulibiny-1884915440.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины