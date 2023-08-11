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ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 11.08.2023
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13:09 11.08.2023 (обновлено: 15:10 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889533578.html
ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников
ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 11.08.2023
ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников
Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:09
2023-08-11T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й бригады территориальной обороны&quot;, — добавили в ведомстве.На Запорожском направлении российская группировка отразила три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино. Противник потерял здесь до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступление на широком фронте и улучшили позиции в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области. Кроме того, проводя активные оборонительные действия, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области.Потери противника составили более 165 человек, два броневика, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Группировка "Юг" на Донецком направлении успешно отразила пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.За сутки уничтожены до 180 военнослужащих противника, семь БМП, два пикапа, боевая машина ЗРК "Стрела-10", американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20.Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР, а также успешно отразили три атаки в районах Никольского и Урожайного. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два броневика, два автомобиля, а также гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР. Противник потерял до 115 человек, три броневика и гаубицу Д-20.На Херсонском направлении огнем уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

МО РФ заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Запорожьем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й бригады территориальной обороны", — добавили в ведомстве.

На Запорожском направлении российская группировка отразила три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино. Противник потерял здесь до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступление на широком фронте и улучшили позиции в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.
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Кроме того, проводя активные оборонительные действия, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области.
Потери противника составили более 165 человек, два броневика, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка "Юг" на Донецком направлении успешно отразила пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.
За сутки уничтожены до 180 военнослужащих противника, семь БМП, два пикапа, боевая машина ЗРК "Стрела-10", американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20.
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19 июля, 08:00
Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР, а также успешно отразили три атаки в районах Никольского и Урожайного. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два броневика, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР. Противник потерял до 115 человек, три броневика и гаубицу Д-20.
На Херсонском направлении огнем уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 августа, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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