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Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889411506.html
Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром
Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 11.08.2023
Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром
Армия Киева не оставляет попыток контратаковать российские силы под Соледаром на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости доброволец... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T06:02
2023-08-11T06:02
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
соледар
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СОЛЕДАР (ДНР), 11 авг - РИА Новости. Армия Киева не оставляет попыток контратаковать российские силы под Соледаром на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док". "Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".Боец уточнил, что противник на данном участке использует различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией. "Обстановка напряженная. Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать", - дополнил его сослуживец. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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киев, донбасс, соледар, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Соледар, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром

Доброволец: ВСУ не оставляют попыток контратаковать под Соледаром

© РИА Новости / Мария МарикянСоледар
Соледар - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Соледар. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 11 авг - РИА Новости. Армия Киева не оставляет попыток контратаковать российские силы под Соледаром на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док".
"Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".
Боец уточнил, что противник на данном участке использует различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией.
"Обстановка напряженная. Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать", - дополнил его сослуживец.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонбассСоледарБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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