https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889411506.html

Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром

Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 11.08.2023

Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром

Армия Киева не оставляет попыток контратаковать российские силы под Соледаром на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости доброволец... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T06:02

2023-08-11T06:02

2023-08-11T06:02

специальная военная операция на украине

киев

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соледар

безопасность

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вооруженные силы украины

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СОЛЕДАР (ДНР), 11 авг - РИА Новости. Армия Киева не оставляет попыток контратаковать российские силы под Соледаром на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док". "Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".Боец уточнил, что противник на данном участке использует различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией. "Обстановка напряженная. Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать", - дополнил его сослуживец. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889411076.html

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донбасс

соледар

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киев, донбасс, соледар, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины