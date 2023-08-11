https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889409848.html

Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:05

2023-08-11T05:05

2023-08-11T05:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки", — сказал Чехов.Он добавил, что передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие понесли потери и отступили.По словам Чехова, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы "Мста-Б" в Новоивановке и Новоселке. А самоходный миномет "Тюльпан" и самоходная пушка "Малка" уничтожили опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара."Применением ударного БПЛА уничтожен блиндаж с боевиками севернее Приютного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского", — отметил начальник пресс-центра. Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Оса" и переносной ЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Валькирия".

https://ria.ru/20230811/artilleristy-1889409476.html

угледар

старомайорское

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское, донецкая народная республика, безопасность