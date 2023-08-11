https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889409848.html
Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:05
2023-08-11T05:05
2023-08-11T05:56
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки", — сказал Чехов.Он добавил, что передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие понесли потери и отступили.По словам Чехова, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы "Мста-Б" в Новоивановке и Новоселке. А самоходный миномет "Тюльпан" и самоходная пушка "Малка" уничтожили опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара."Применением ударного БПЛА уничтожен блиндаж с боевиками севернее Приютного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского", — отметил начальник пресс-центра. Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Оса" и переносной ЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Валькирия".
https://ria.ru/20230811/artilleristy-1889409476.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Угледар, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
МО: артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара
, Старомайорского
и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ
в районе Пречистовки", — сказал Чехов.
Он добавил, что передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие понесли потери и отступили.
По словам Чехова, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы "Мста-Б" в Новоивановке и Новоселке. А самоходный миномет "Тюльпан" и самоходная пушка "Малка" уничтожили опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара.
"Применением ударного БПЛА уничтожен блиндаж с боевиками севернее Приютного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского", — отметил начальник пресс-центра.
Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Оса" и переносной ЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Валькирия".
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