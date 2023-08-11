Рейтинг@Mail.ru
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889405902.html
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте - РИА Новости, 11.08.2023
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте
Эвакуационная группа украинских войск на запорожском направлении, проявив слабость духа, бросила умирать своих товарищей - тяжелораненых бойцов, которые сами не РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:15
2023-08-11T03:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
царские волки
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Эвакуационная группа украинских войск на запорожском направлении, проявив слабость духа, бросила умирать своих товарищей - тяжелораненых бойцов, которые сами не могли подойти к бронемашине, сообщил РИА Новости заместитель командира бригады "Царские волки" с позывным "Охота", предоставив видео этих событий. На кадрах видно, как отряд бойцов ВСУ передвигается по лесополосе и попадает под минометный огонь российского добровольческого батальона "БАРС-1". По словам "Охоты", действие происходило в Запорожской области в июле этого года. "Штурмовые группы ВСУ предприняли попытки сократить "серую" зону и приблизиться по лесопосадке к передовым позициям добровольческого отряда. Разведчики БПЛА вовремя обнаружили продвижение врага, скорректировали минометную батарею и открыли ураганный огонь по всей лесопосадке. В результате обстрела была поражена живая сила противника, вследствие чего подразделения ВСУ вызвали эвакуационную машину", - рассказал замкомбрига. Видеосъемка зафиксировала, как эвакуационная бронемашина приезжает и выпускает дымовую завесу, но при этом берет на борт тех, кто успел добежать до нее, а остальных бросает на поле. "Действия эвакуационной бригады вызвали большие вопросы у разведчиков добровольческого отряда: санитарный автомобиль, вместо того чтобы вывести с лесопосадки всех раненых, подобрал только ближайших бойцов ВСУ, а самых тяжело раненых, которые не могли подойти своим ходом и ползли, бросил на произвол судьбы", - сказал военнослужащий. Он добавил, что разведчики его бригады ранее неоднократно сообщали о похожих случаях проявления низкого морального духа в рядах ВСУ. Ранее о похожем случае на ореховском направлении, так же в Запорожской области, сообщили РИА Новости бойцы армейского спецназа "Осман", показав кадры, на которых видно, как приехавший эвакуировать украинских бойцов пикап оставляет раненых. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889403224.html
https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, царские волки, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Царские волки, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте

"Царские волки": эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые в ВСУ
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые в ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Эвакуационная группа украинских войск на запорожском направлении, проявив слабость духа, бросила умирать своих товарищей - тяжелораненых бойцов, которые сами не могли подойти к бронемашине, сообщил РИА Новости заместитель командира бригады "Царские волки" с позывным "Охота", предоставив видео этих событий.
На кадрах видно, как отряд бойцов ВСУ передвигается по лесополосе и попадает под минометный огонь российского добровольческого батальона "БАРС-1". По словам "Охоты", действие происходило в Запорожской области в июле этого года.
"Штурмовые группы ВСУ предприняли попытки сократить "серую" зону и приблизиться по лесопосадке к передовым позициям добровольческого отряда. Разведчики БПЛА вовремя обнаружили продвижение врага, скорректировали минометную батарею и открыли ураганный огонь по всей лесопосадке. В результате обстрела была поражена живая сила противника, вследствие чего подразделения ВСУ вызвали эвакуационную машину", - рассказал замкомбрига.
Видеосъемка зафиксировала, как эвакуационная бронемашина приезжает и выпускает дымовую завесу, но при этом берет на борт тех, кто успел добежать до нее, а остальных бросает на поле. "Действия эвакуационной бригады вызвали большие вопросы у разведчиков добровольческого отряда: санитарный автомобиль, вместо того чтобы вывести с лесопосадки всех раненых, подобрал только ближайших бойцов ВСУ, а самых тяжело раненых, которые не могли подойти своим ходом и ползли, бросил на произвол судьбы", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что разведчики его бригады ранее неоднократно сообщали о похожих случаях проявления низкого морального духа в рядах ВСУ.
Ранее о похожем случае на ореховском направлении, так же в Запорожской области, сообщили РИА Новости бойцы армейского спецназа "Осман", показав кадры, на которых видно, как приехавший эвакуировать украинских бойцов пикап оставляет раненых.
Военнослужащие Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
02:05
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
00:02
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныЦарские волкиВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала