https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889405902.html

Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте

Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте - РИА Новости, 11.08.2023

Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте

Эвакуационная группа украинских войск на запорожском направлении, проявив слабость духа, бросила умирать своих товарищей - тяжелораненых бойцов, которые сами не РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:15

2023-08-11T03:15

2023-08-11T03:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Эвакуационная группа украинских войск на запорожском направлении, проявив слабость духа, бросила умирать своих товарищей - тяжелораненых бойцов, которые сами не могли подойти к бронемашине, сообщил РИА Новости заместитель командира бригады "Царские волки" с позывным "Охота", предоставив видео этих событий. На кадрах видно, как отряд бойцов ВСУ передвигается по лесополосе и попадает под минометный огонь российского добровольческого батальона "БАРС-1". По словам "Охоты", действие происходило в Запорожской области в июле этого года. "Штурмовые группы ВСУ предприняли попытки сократить "серую" зону и приблизиться по лесопосадке к передовым позициям добровольческого отряда. Разведчики БПЛА вовремя обнаружили продвижение врага, скорректировали минометную батарею и открыли ураганный огонь по всей лесопосадке. В результате обстрела была поражена живая сила противника, вследствие чего подразделения ВСУ вызвали эвакуационную машину", - рассказал замкомбрига. Видеосъемка зафиксировала, как эвакуационная бронемашина приезжает и выпускает дымовую завесу, но при этом берет на борт тех, кто успел добежать до нее, а остальных бросает на поле. "Действия эвакуационной бригады вызвали большие вопросы у разведчиков добровольческого отряда: санитарный автомобиль, вместо того чтобы вывести с лесопосадки всех раненых, подобрал только ближайших бойцов ВСУ, а самых тяжело раненых, которые не могли подойти своим ходом и ползли, бросил на произвол судьбы", - сказал военнослужащий. Он добавил, что разведчики его бригады ранее неоднократно сообщали о похожих случаях проявления низкого морального духа в рядах ВСУ. Ранее о похожем случае на ореховском направлении, так же в Запорожской области, сообщили РИА Новости бойцы армейского спецназа "Осман", показав кадры, на которых видно, как приехавший эвакуировать украинских бойцов пикап оставляет раненых. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889403224.html

https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html

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запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, царские волки, вооруженные силы рф, безопасность