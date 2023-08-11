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Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 11.08.2023
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:05
2023-08-11T02:05
2023-08-11T07:52
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красногоровка
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вооруженные силы украины
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безопасность
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер", показав видеокадры."Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — сказал военнослужащий. Он поделился кадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты."Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти", — пояснил доброволец. В течение первых дней августа Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Красногоровки, которая находится в нескольких километрах севернее Марьинки. В ведомстве также говорили об отражении украинских атак и улучшении там положения российских войск по переднему краю.
https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
ВС России штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер", показав видеокадры.
"Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки
… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — сказал военнослужащий.
Он поделился кадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.
"Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти", — пояснил доброволец.
В течение первых дней августа Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Красногоровки, которая находится в нескольких километрах севернее Марьинки. В ведомстве также говорили об отражении украинских атак и улучшении там положения российских войск по переднему краю.
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