https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889403224.html

Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 11.08.2023

Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:05

2023-08-11T02:05

2023-08-11T07:52

специальная военная операция на украине

красногоровка

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вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер", показав видеокадры."Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — сказал военнослужащий. Он поделился кадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты."Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти", — пояснил доброволец. В течение первых дней августа Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Красногоровки, которая находится в нескольких километрах севернее Марьинки. В ведомстве также говорили об отражении украинских атак и улучшении там положения российских войск по переднему краю.

https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html

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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность