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Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 11.08.2023 (обновлено: 07:52 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889403224.html
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 11.08.2023
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:05
2023-08-11T07:52
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер", показав видеокадры."Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — сказал военнослужащий. Он поделился кадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты."Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти", — пояснил доброволец. В течение первых дней августа Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Красногоровки, которая находится в нескольких километрах севернее Марьинки. В ведомстве также говорили об отражении украинских атак и улучшении там положения российских войск по переднему краю.
https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html
красногоровка
донецкая народная республика
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

ВС России штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России
Военнослужащие Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер", показав видеокадры.
"Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — сказал военнослужащий.
Он поделился кадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.
"Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти", — пояснил доброволец.
В течение первых дней августа Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Красногоровки, которая находится в нескольких километрах севернее Марьинки. В ведомстве также говорили об отражении украинских атак и улучшении там положения российских войск по переднему краю.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
00:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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