https://ria.ru/20230811/sobaki-1889469806.html

В приморском приюте спасли собак от утопления

В приморском приюте спасли собак от утопления - РИА Новости, 11.08.2023

В приморском приюте спасли собак от утопления

В пригороде Уссурийска удалось спасти собак, которым угрожал потоп в приюте, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:00

2023-08-11T11:00

2023-08-11T12:43

хорошие новости

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. В пригороде Уссурийска удалось спасти собак, которым угрожал потоп в приюте, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета. С начала сегодняшних суток в городе выпало 117 миллиметров осадков — без малого месячная норма. Из-за этого оказался затоплен крупный приют для животных в селе Новоникольск. В муниципалитете рассказали, что на помощь выезжал седьмой пожарно-спасательный отряд."И да, было такое. Спасение животных из питомника. <...> Все-таки да, это уже закончилось. Никто там уже не тонет", — сказали в пресс-службе.С 8 августа в Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Как прогнозировали синоптики, под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа может выпасть от 50 до 110 процентов месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20230810/straus-1889251829.html

уссурийск

приморский край

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уссурийск, приморский край