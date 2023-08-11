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В приморском приюте спасли собак от утопления
В приморском приюте спасли собак от утопления - РИА Новости, 11.08.2023
В приморском приюте спасли собак от утопления
В пригороде Уссурийска удалось спасти собак, которым угрожал потоп в приюте, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:00
2023-08-11T11:00
2023-08-11T12:43
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. В пригороде Уссурийска удалось спасти собак, которым угрожал потоп в приюте, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета. С начала сегодняшних суток в городе выпало 117 миллиметров осадков — без малого месячная норма. Из-за этого оказался затоплен крупный приют для животных в селе Новоникольск. В муниципалитете рассказали, что на помощь выезжал седьмой пожарно-спасательный отряд."И да, было такое. Спасение животных из питомника. <...> Все-таки да, это уже закончилось. Никто там уже не тонет", — сказали в пресс-службе.С 8 августа в Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Как прогнозировали синоптики, под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа может выпасть от 50 до 110 процентов месячной нормы осадков.
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уссурийск, приморский край
Хорошие новости, Уссурийск, Приморский край
В приморском приюте спасли собак от утопления
В Уссурийском городском округе спасли собак, которым угрожал потоп в приюте
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. В пригороде Уссурийска удалось спасти собак, которым угрожал потоп в приюте, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
С начала сегодняшних суток в городе выпало 117 миллиметров осадков — без малого месячная норма. Из-за этого оказался затоплен крупный приют для животных в селе Новоникольск.
В муниципалитете рассказали, что на помощь выезжал седьмой пожарно-спасательный отряд.
«
"И да, было такое. Спасение животных из питомника. <...> Все-таки да, это уже закончилось. Никто там уже не тонет", — сказали в пресс-службе.
С 8 августа в Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Как прогнозировали синоптики, под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа может выпасть от 50 до 110 процентов месячной нормы осадков.
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