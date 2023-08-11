https://ria.ru/20230811/sobaka-1889528444.html

В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку

В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку - РИА Новости, 11.08.2023

В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку

Собака породы алабай, выйдя из леса, покусала двухлетнюю девочку в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:48

2023-08-11T12:48

2023-08-11T12:48

происшествия

ленинградская область

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Собака породы алабай, выйдя из леса, покусала двухлетнюю девочку в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу в Telegram-канале. "Выборгский городской прокуратурой организована проверка информации о нападении собаки на маленькую девочку", - говорится в сообщении. По предварительным данным, собака, предположительно алабай, напала на двухлетнюю девочку в поселке Ленинское Выборгского района. В пресс-службе СУСК по Ленобласти добавили, что неизвестная собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок и напала на ребенка. "После чего малолетняя была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Ребенка прооперировали. Угрозы жизни нет", - уточнили в СК. Следственный комитет также организовал доследственную проверку, в рамках которой планирует оценить, в том числе, работу "уполномоченных органов по обращению с животными".

https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html

https://ria.ru/20230809/sobaka-1889100338.html

ленинградская область

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, выборгский район