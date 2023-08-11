https://ria.ru/20230811/sobaka-1889528444.html
В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку
В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку - РИА Новости, 11.08.2023
В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку
Собака породы алабай, выйдя из леса, покусала двухлетнюю девочку в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:48
2023-08-11T12:48
2023-08-11T12:48
происшествия
ленинградская область
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Собака породы алабай, выйдя из леса, покусала двухлетнюю девочку в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу в Telegram-канале. "Выборгский городской прокуратурой организована проверка информации о нападении собаки на маленькую девочку", - говорится в сообщении. По предварительным данным, собака, предположительно алабай, напала на двухлетнюю девочку в поселке Ленинское Выборгского района. В пресс-службе СУСК по Ленобласти добавили, что неизвестная собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок и напала на ребенка. "После чего малолетняя была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Ребенка прооперировали. Угрозы жизни нет", - уточнили в СК. Следственный комитет также организовал доследственную проверку, в рамках которой планирует оценить, в том числе, работу "уполномоченных органов по обращению с животными".
https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html
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ленинградская область
выборгский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, выборгский район
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район
В Ленинградской области алабай покусал маленькую девочку
Алабай без ошейника покусал двухлетнюю девочку на даче в Ленинградской области