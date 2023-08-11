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Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg - РИА Новости, 11.08.2023
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Шоубиз
 
13:02 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/snoop-1889512421.html
Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg
Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg - РИА Новости, 11.08.2023
Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg
Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение выделить свыше шести миллионов долларов на организацию в Ереване концерта американского рэпера... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:02
2023-08-11T13:02
шоубиз
новости шоу-бизнеса
армения
ереван
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
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ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение выделить свыше шести миллионов долларов на организацию в Ереване концерта американского рэпера Snoop Dogg, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более шести миллионов долларов). Концерт с участием Snoop Dogg состоится 23 сентября на (ереванском – ред.) стадионе &quot;Раздан&quot;, – говорится в постановлении.Отмечается, что выступление музыканта в республике станет частью проекта "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания "Допинг Спейс". В документе указывается, что выбор артиста обусловлен не только его популярностью, но подготовленной рэпером уникальной программой. В правительстве рассчитывают, что концерт посетят от 20 до 25 тысяч зрителей – как жители Армении, так и туристы.
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новости шоу-бизнеса, армения, ереван, snoop dogg (calvin broadus, jr.)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Армения, Ереван, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)
Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg

Кабмин Армении выделил шесть млн долларов на концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване

© AP Photo / Amy HarrisАмериканский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане
Американский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Amy Harris
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение выделить свыше шести миллионов долларов на организацию в Ереване концерта американского рэпера Snoop Dogg, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более шести миллионов долларов). Концерт с участием Snoop Dogg состоится 23 сентября на (ереванском – ред.) стадионе "Раздан", говорится в постановлении.

Отмечается, что выступление музыканта в республике станет частью проекта "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания "Допинг Спейс".
В документе указывается, что выбор артиста обусловлен не только его популярностью, но подготовленной рэпером уникальной программой.
В правительстве рассчитывают, что концерт посетят от 20 до 25 тысяч зрителей – как жители Армении, так и туристы.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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10 августа, 18:51
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаАрменияЕреванSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)
 
 
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