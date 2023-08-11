https://ria.ru/20230811/snoop-1889512421.html

Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg

Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg - РИА Новости, 11.08.2023

Власти Армении выделили шесть миллионов долларов на концерт Snoop Dogg

Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение выделить свыше шести миллионов долларов на организацию в Ереване концерта американского рэпера... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:02

2023-08-11T13:02

2023-08-11T13:02

шоубиз

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армения

ереван

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

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ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу приняло решение выделить свыше шести миллионов долларов на организацию в Ереване концерта американского рэпера Snoop Dogg, передает корреспондент РИА Новости. "Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более шести миллионов долларов). Концерт с участием Snoop Dogg состоится 23 сентября на (ереванском – ред.) стадионе "Раздан", – говорится в постановлении.Отмечается, что выступление музыканта в республике станет частью проекта "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания "Допинг Спейс". В документе указывается, что выбор артиста обусловлен не только его популярностью, но подготовленной рэпером уникальной программой. В правительстве рассчитывают, что концерт посетят от 20 до 25 тысяч зрителей – как жители Армении, так и туристы.

https://ria.ru/20230810/little-1889357971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, армения, ереван, snoop dogg (calvin broadus, jr.)