https://ria.ru/20230811/snaryady-1889651259.html
ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра - РИА Новости, 11.08.2023
ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили 17 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку за 3 часа, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T23:44
2023-08-11T23:44
2023-08-11T23:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку за 3 часа, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметра (кассетный)", - говорится в сообщении. С 20.35 до 22.45 украинские войска выпустили еще 13 кассетных снарядов "натовского" калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города. С 20.20 до 21.25 город был также обстрелян 10 "натовскими" снарядами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/prestuplenie-1889039463.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра