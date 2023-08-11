https://ria.ru/20230811/smartfony-1889412104.html

Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ

Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023

Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ

Российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с отечественной операционной системой "Аврора", речь пока идет о тестировании, пишет газета "Известия" РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T06:16

2023-08-11T06:16

2023-08-11T08:43

технологии

"аврора"

ростелеком

общество

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с отечественной операционной системой "Аврора", речь пока идет о тестировании, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в госорганах. "На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совета Федерации, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих <...> задач", — сказал один из собеседников издания.Он добавил, что в верхнюю палату парламента поступили несколько десятков гаджетов, в тестировании участвуют устройства нескольких российских брендов. "Говорить о первых итогах тестирования преждевременно — необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов", — сказал собеседник "Известий".По его словам, устройства на базе "Авроры" должны подготовить почву для перехода на российские аппараты в случае необходимости. В некоторых госструктурах уже ввели или готовятся ввести запрет на использование гаджетов американской компании Apple в служебных целях.Такое решение уже действует в Минпромторге. Минцифры также планирует в ближайшее время выпустить подобный приказ.В ЦИК РИА Новости сообщили, что с мая сотрудникам рекомендовано не использовать для работы iPhone и iPad, скоро последует и официальный запрет.Государственный холдинг РЖД, в котором работает около миллиона человек, пока не ввел ограничения на использование техники Apple, но такие меры готовятся, сообщал источник РИА Новости.

https://ria.ru/20230601/avrora-1875441201.html

https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html

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технологии, "аврора", ростелеком, общество