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Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
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06:16 11.08.2023 (обновлено: 08:43 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/smartfony-1889412104.html
Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ
Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ
Российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с отечественной операционной системой "Аврора", речь пока идет о тестировании, пишет газета "Известия" РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T06:16
2023-08-11T08:43
технологии
"аврора"
ростелеком
общество
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с отечественной операционной системой "Аврора", речь пока идет о тестировании, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в госорганах. &quot;На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совета Федерации, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих &lt;...&gt; задач&quot;, — сказал один из собеседников издания.Он добавил, что в верхнюю палату парламента поступили несколько десятков гаджетов, в тестировании участвуют устройства нескольких российских брендов. "Говорить о первых итогах тестирования преждевременно — необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов", — сказал собеседник "Известий".По его словам, устройства на базе "Авроры" должны подготовить почву для перехода на российские аппараты в случае необходимости. В некоторых госструктурах уже ввели или готовятся ввести запрет на использование гаджетов американской компании Apple в служебных целях.Такое решение уже действует в Минпромторге. Минцифры также планирует в ближайшее время выпустить подобный приказ.В ЦИК РИА Новости сообщили, что с мая сотрудникам рекомендовано не использовать для работы iPhone и iPad, скоро последует и официальный запрет.Государственный холдинг РЖД, в котором работает около миллиона человек, пока не ввел ограничения на использование техники Apple, но такие меры готовятся, сообщал источник РИА Новости.
https://ria.ru/20230601/avrora-1875441201.html
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технологии, "аврора", ростелеком, общество
Технологии, "Аврора", Ростелеком, Общество
Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ

"Известия": российские чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора"

© РИА Новости / Кирилл КаримовОперационная система "Аврора"
Операционная система Аврора - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Операционная система "Аврора". Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с отечественной операционной системой "Аврора", речь пока идет о тестировании, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в госорганах.
«

"На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совета Федерации, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих <...> задач", — сказал один из собеседников издания.

Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора на стенде Ростеха на международной промышленной выставке Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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Он добавил, что в верхнюю палату парламента поступили несколько десятков гаджетов, в тестировании участвуют устройства нескольких российских брендов.
"Говорить о первых итогах тестирования преждевременно — необходимо оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов", — сказал собеседник "Известий".
По его словам, устройства на базе "Авроры" должны подготовить почву для перехода на российские аппараты в случае необходимости.

"Аврора" — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Ее разрабатывает OOO "Открытая мобильная платформа", которое принадлежит "Ростелекому".

В некоторых госструктурах уже ввели или готовятся ввести запрет на использование гаджетов американской компании Apple в служебных целях.
Такое решение уже действует в Минпромторге. Минцифры также планирует в ближайшее время выпустить подобный приказ.
В ЦИК РИА Новости сообщили, что с мая сотрудникам рекомендовано не использовать для работы iPhone и iPad, скоро последует и официальный запрет.
Государственный холдинг РЖД, в котором работает около миллиона человек, пока не ввел ограничения на использование техники Apple, но такие меры готовятся, сообщал источник РИА Новости.
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