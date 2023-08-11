https://ria.ru/20230811/siriya-1889403542.html
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* - РИА Новости, 11.08.2023
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*
Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:12
2023-08-11T02:12
2023-08-11T06:42
в мире
ракка (мухафаза)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009331_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e5988fab4ea9fd5e2da869eabf53bbf4.jpg
ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР."Двадцать военных погибли, еще десять пострадали в результате засады, устроенной на перевозивший их автобус на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — заявил источник.По данным источника, террористы ИГ* устроили засаду на автобус с военнослужащими в пустыне Бадият Аль-Маядин.Во вторник источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что в результате нападения боевиков ИГ* на один из блокпостов армии в соседней провинции Ракка погиб один сирийский военный, трое пострадали.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html
ракка (мухафаза)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009331_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_301a0b09f36efbb3fa282e7954b8f8d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ракка (мухафаза), сирия
В мире, Ракка (мухафаза), Сирия
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*
В Дейр-эз-Зоре погибли 20 сирийских военных при нападении боевиков ИГ, 10 ранены