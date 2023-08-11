https://ria.ru/20230811/siriya-1889403542.html

Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*

Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* - РИА Новости, 11.08.2023

Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*

Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:12

2023-08-11T02:12

2023-08-11T06:42

в мире

ракка (мухафаза)

сирия

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ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР."Двадцать военных погибли, еще десять пострадали в результате засады, устроенной на перевозивший их автобус на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — заявил источник.По данным источника, террористы ИГ* устроили засаду на автобус с военнослужащими в пустыне Бадият Аль-Маядин.Во вторник источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что в результате нападения боевиков ИГ* на один из блокпостов армии в соседней провинции Ракка погиб один сирийский военный, трое пострадали.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html

ракка (мухафаза)

сирия

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в мире, ракка (мухафаза), сирия