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Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* - РИА Новости, 11.08.2023
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02:12 11.08.2023 (обновлено: 06:42 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/siriya-1889403542.html
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* - РИА Новости, 11.08.2023
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*
Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:12
2023-08-11T06:42
в мире
ракка (мухафаза)
сирия
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ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР.&quot;Двадцать военных погибли, еще десять пострадали в результате засады, устроенной на перевозивший их автобус на востоке провинции Дейр-эз-Зор&quot;, — заявил источник.По данным источника, террористы ИГ* устроили засаду на автобус с военнослужащими в пустыне Бадият Аль-Маядин.Во вторник источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что в результате нападения боевиков ИГ* на один из блокпостов армии в соседней провинции Ракка погиб один сирийский военный, трое пострадали.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, ракка (мухафаза), сирия
В мире, Ракка (мухафаза), Сирия
Источник: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ*

В Дейр-эз-Зоре погибли 20 сирийских военных при нападении боевиков ИГ, 10 ранены

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Двадцать сирийских военных погибли и десять пострадали в результате нападения боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР.
«

"Двадцать военных погибли, еще десять пострадали в результате засады, устроенной на перевозивший их автобус на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — заявил источник.

По данным источника, террористы ИГ* устроили засаду на автобус с военнослужащими в пустыне Бадият Аль-Маядин.
Во вторник источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что в результате нападения боевиков ИГ* на один из блокпостов армии в соседней провинции Ракка погиб один сирийский военный, трое пострадали.
* Террористическая организация, запрещена в России
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы в зоне деэскалации Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 23:28
 
В миреРакка (мухафаза)Сирия
 
 
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