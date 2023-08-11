https://ria.ru/20230811/shtraf-1889438809.html
В Крыму трех девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки
В Крыму трех девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки - РИА Новости, 11.08.2023
В Крыму трех девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки
Трех девушек-аниматоров, намеренно певших и танцевавших под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" в аквапарке в Алуште, оштрафовали на 45 тысяч рублей,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:52
2023-08-11T09:52
2023-08-11T15:39
россия
алушта
верка сердючка (андрей данилко)
республика крым
происшествия
шоубиз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Трех девушек-аниматоров, намеренно певших и танцевавших под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" в аквапарке в Алуште, оштрафовали на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского суда. Девушки пели и танцевали на территории алуштинского аквапарка песню "на украинском языке провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка", уточняется в релизе. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что исполнялась песня Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина", а девушки-аниматоры своими действиями провоцировали посетителей на конфликт. "В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС России и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ"). <…> Судом назначен штраф в размере 15 тысяч рублей каждому привлекаемому", — говорится в сообщении пресс-службы. При назначении наказания суд учел юный возраст сотрудниц аквапарка, первое их привлечение к административной ответственности, раскаяние в содеянном.
https://ria.ru/20230608/shtraf-1876919764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алушта, верка сердючка (андрей данилко), республика крым, происшествия
Россия, Алушта, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Республика Крым, Происшествия, Шоубиз
В Крыму трех девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки
Трех девушек оштрафовали в Крыму за песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Трех девушек-аниматоров, намеренно певших и танцевавших под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" в аквапарке в Алуште, оштрафовали на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского суда.
Девушки пели и танцевали на территории алуштинского аквапарка песню "на украинском языке провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка", уточняется в релизе.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что исполнялась песня Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина", а девушки-аниматоры своими действиями провоцировали посетителей на конфликт.
"В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС России и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ"). <…> Судом назначен штраф в размере 15 тысяч рублей каждому привлекаемому", — говорится в сообщении пресс-службы.
При назначении наказания суд учел юный возраст сотрудниц аквапарка, первое их привлечение к административной ответственности, раскаяние в содеянном.
В Приамурье экс-депутата оштрафовали за демонстрацию нацисткой символики