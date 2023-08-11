https://ria.ru/20230811/serdyuchka-1889579288.html

В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина"

В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина" - РИА Новости, 11.08.2023

В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина"

В Крыму уволили трех девушек-аниматоров, которые станцевали в одном из аквапарков Алушты под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, рассказали РИА Новости РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:09

2023-08-11T16:09

2023-08-11T17:18

шоубиз

новости шоу-бизнеса

верка сердючка (андрей данилко)

республика крым

россия

украина

алушта

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15280/20/152802038_0:0:426:240_1920x0_80_0_0_9025a34ab019f929b282518161a1fbb8.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Крыму уволили трех девушек-аниматоров, которые станцевали в одном из аквапарков Алушты под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Их уволили в тот же день", — уточнил представитель организации. В аквапарке, где произошел инцидент, сообщили, что сразу разорвали контракт с компанией, предоставившей аниматоров."В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС России и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по части первой статьи 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России"). <…> Судом назначен штраф в размере 15 тысяч рублей каждому привлекаемому", — говорится в комментарии пресс-службы.Отмечается, что при назначении наказания суд учел юный возраст девушек, а также тот факт, что это их первое привлечение к административной ответственности.

https://ria.ru/20230810/sansara-1889281952.html

https://ria.ru/20230613/okhlobystin-1877750478.html

республика крым

россия

украина

алушта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, верка сердючка (андрей данилко), республика крым, россия, украина, алушта, происшествия