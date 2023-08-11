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В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина" - РИА Новости, 11.08.2023
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Шоубиз
 
16:09 11.08.2023 (обновлено: 17:18 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/serdyuchka-1889579288.html
В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина"
В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина" - РИА Новости, 11.08.2023
В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина"
В Крыму уволили трех девушек-аниматоров, которые станцевали в одном из аквапарков Алушты под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, рассказали РИА Новости РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:09
2023-08-11T17:18
шоубиз
новости шоу-бизнеса
верка сердючка (андрей данилко)
республика крым
россия
украина
алушта
происшествия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Крыму уволили трех девушек-аниматоров, которые станцевали в одном из аквапарков Алушты под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Их уволили в тот же день", — уточнил представитель организации. В аквапарке, где произошел инцидент, сообщили, что сразу разорвали контракт с компанией, предоставившей аниматоров."В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС России и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по части первой статьи 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России"). &lt;…&gt; Судом назначен штраф в размере 15 тысяч рублей каждому привлекаемому", — говорится в комментарии пресс-службы.Отмечается, что при назначении наказания суд учел юный возраст девушек, а также тот факт, что это их первое привлечение к административной ответственности.
https://ria.ru/20230810/sansara-1889281952.html
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новости шоу-бизнеса, верка сердючка (андрей данилко), республика крым, россия, украина, алушта, происшествия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Республика Крым, Россия, Украина, Алушта, Происшествия
В Крыму уволили девушек, станцевавших под песню "Ще не вмерла Украина"

Станцевавших под песню Сердючки в аквапарке в Алуште аниматоров уволили

© РИА Новости / Сергей СтаростенкоВерка Сердючка
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Верка Сердючка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Крыму уволили трех девушек-аниматоров, которые станцевали в одном из аквапарков Алушты под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Их уволили в тот же день", — уточнил представитель организации.
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В аквапарке, где произошел инцидент, сообщили, что сразу разорвали контракт с компанией, предоставившей аниматоров.
"В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС России и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по части первой статьи 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России"). <…> Судом назначен штраф в размере 15 тысяч рублей каждому привлекаемому", — говорится в комментарии пресс-службы.
Отмечается, что при назначении наказания суд учел юный возраст девушек, а также тот факт, что это их первое привлечение к административной ответственности.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаВерка Сердючка (Андрей Данилко)Республика КрымРоссияУкраинаАлуштаПроисшествия
 
 
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