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МИД России отметил рост числа стран, осознающих нелегитимность санкций - РИА Новости, 11.08.2023
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18:20 11.08.2023 (обновлено: 20:25 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889610263.html
МИД России отметил рост числа стран, осознающих нелегитимность санкций
МИД России отметил рост числа стран, осознающих нелегитимность санкций - РИА Новости, 11.08.2023
МИД России отметил рост числа стран, осознающих нелегитимность санкций
Растет число стран, отчетливо осознающих нелегитимность так называемых западных санкций и их вредоносность, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:20
2023-08-11T20:25
михаил галузин
снг
в мире
санкции в отношении россии
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ДУШАНБЕ, 11 авг – РИА Новости. Растет число стран, отчетливо осознающих нелегитимность так называемых западных санкций и их вредоносность, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. "Время идет, и растет число стран, их общественности и деловых и политических кругов, отчетливо осознающих нелегитимность так называемых западных санкций и их вредоносность, не в последнюю очередь для государств, которые их ввели, и деловых кругов этих стран, а также для тех государств, которые участвуют в этом нелегитимном начинании Запада", - сообщил он. "Я могу с удовлетворением повторить, что мы продолжаем поступательно развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами-членами СНГ, включая нашего друга - Таджикистан", - сказал Галузин. По его словам, торговля растет, "растут миграционные обмены, мы ведем очень заинтересованное конструктивное обсуждение новых возможностей нашего сотрудничества". Он отметил, что Россия намерена продолжать этот процесс, "мы видим, что наши усилия для развития этих связей дают масштабные, весомые, позитивные результаты, несмотря на не всегда благоприятную внешнюю конъюнктуру и санкционные потуги Запада". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html
https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html
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михаил галузин, снг, в мире, санкции в отношении россии
Михаил Галузин, СНГ, В мире, Санкции в отношении России
МИД России отметил рост числа стран, осознающих нелегитимность санкций

МИД России отметил рост числа осознающих нелегитимность западных санкций стран

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 11 авг – РИА Новости. Растет число стран, отчетливо осознающих нелегитимность так называемых западных санкций и их вредоносность, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
"Время идет, и растет число стран, их общественности и деловых и политических кругов, отчетливо осознающих нелегитимность так называемых западных санкций и их вредоносность, не в последнюю очередь для государств, которые их ввели, и деловых кругов этих стран, а также для тех государств, которые участвуют в этом нелегитимном начинании Запада", - сообщил он.
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"Я могу с удовлетворением повторить, что мы продолжаем поступательно развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами-членами СНГ, включая нашего друга - Таджикистан", - сказал Галузин.
По его словам, торговля растет, "растут миграционные обмены, мы ведем очень заинтересованное конструктивное обсуждение новых возможностей нашего сотрудничества".
Он отметил, что Россия намерена продолжать этот процесс, "мы видим, что наши усилия для развития этих связей дают масштабные, весомые, позитивные результаты, несмотря на не всегда благоприятную внешнюю конъюнктуру и санкционные потуги Запада".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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