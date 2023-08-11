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Центробанк не увидел рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем
Центробанк не увидел рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем - РИА Новости, 11.08.2023
Центробанк не увидел рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем
Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля, заявил в ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:28
2023-08-11T15:28
2023-08-11T16:12
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
алексей заботкин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля, заявил в ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин."Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями", - ответил он на вопрос, есть ли риски для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля.Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, алексей заботкин
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Алексей Заботкин
Центробанк не увидел рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем
Зампред Заботкин: ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за курса рубля