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Опрос показал, сколько россиян готовы использовать цифровой рубль - РИА Новости, 11.08.2023
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08:24 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/rubl-1889418827.html
Опрос показал, сколько россиян готовы использовать цифровой рубль
Опрос показал, сколько россиян готовы использовать цифровой рубль - РИА Новости, 11.08.2023
Опрос показал, сколько россиян готовы использовать цифровой рубль
Пользоваться цифровым рублем планируют больше половины россиян, однако многие будут готовы опробовать новинку только после ее полноценного введения, говорится в РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:24
2023-08-11T08:24
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пользоваться цифровым рублем планируют больше половины россиян, однако многие будут готовы опробовать новинку только после ее полноценного введения, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Банк России в среду объявил, что 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков. "На вопрос, будут ли они лично пользоваться цифровым рублем, большинство (56%) ответили утвердительно. ... А 44% пока не планируют пользоваться", - выяснили аналитики. При этом подавляющее большинство (85%) участников будут готовы опробовать новинку только после ее полноценного введения, а 15% хотят участвовать в тестировании. В исследовании приняли участие 118,1 тысячи интернет-пользователей, среди которых 72% мужчин и 28% женщин. Респонденты, готовые попробовать новую форму денег, уверены, что с ней будет легче совершать онлайн-покупки (32%) и что она упростит процессы накопления и инвестирования (24%). При этом ЦБ не раз подчеркивал, что цифровой рубль - это средство для платежей и переводов, в них нельзя будет открыть вклад и получить кредит. Тем не менее 41% россиян кажется, что новая форма денег мало повлияет на жизнь физлиц. Каждый третий (34%) считает, что она усложнит финансовую систему, а четверть (25%) приветствуют нововведение, потому что, по их мнению, банковские операции станут удобнее. При этом респонденты считают, что цифровой рубль принесет больше пользы для предпринимателей. Они уверены, что это сильная антикоррупционная мера (49%) и способ сократить расходы юридических лиц (40%). Также респонденты отметили, что новый вид рубля позволит удобнее платить налоги (7%) и зарплату (4%), заключили аналитики.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы использовать цифровой рубль

Rambler&Co: 56 процентов россиян планируют использовать цифровой рубль

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пользоваться цифровым рублем планируют больше половины россиян, однако многие будут готовы опробовать новинку только после ее полноценного введения, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Банк России в среду объявил, что 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют
Вчера, 14:36
«
"На вопрос, будут ли они лично пользоваться цифровым рублем, большинство (56%) ответили утвердительно. ... А 44% пока не планируют пользоваться", - выяснили аналитики. При этом подавляющее большинство (85%) участников будут готовы опробовать новинку только после ее полноценного введения, а 15% хотят участвовать в тестировании. В исследовании приняли участие 118,1 тысячи интернет-пользователей, среди которых 72% мужчин и 28% женщин.
Респонденты, готовые попробовать новую форму денег, уверены, что с ней будет легче совершать онлайн-покупки (32%) и что она упростит процессы накопления и инвестирования (24%). При этом ЦБ не раз подчеркивал, что цифровой рубль - это средство для платежей и переводов, в них нельзя будет открыть вклад и получить кредит.
Тем не менее 41% россиян кажется, что новая форма денег мало повлияет на жизнь физлиц. Каждый третий (34%) считает, что она усложнит финансовую систему, а четверть (25%) приветствуют нововведение, потому что, по их мнению, банковские операции станут удобнее.
При этом респонденты считают, что цифровой рубль принесет больше пользы для предпринимателей. Они уверены, что это сильная антикоррупционная мера (49%) и способ сократить расходы юридических лиц (40%). Также респонденты отметили, что новый вид рубля позволит удобнее платить налоги (7%) и зарплату (4%), заключили аналитики.
 
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