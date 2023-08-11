https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html

Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России

Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России - РИА Новости, 11.08.2023

Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России

Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, власти... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:34

2023-08-11T12:34

2023-08-11T15:24

политика

запорожская область

россия

евгений балицкий

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, власти региона подготовили свою программу развития области на 10 лет, основой которой станет государственно-частное партнерство. "Мы создали не только программу, но и целый концепт. Учитывая, что Запорожская область на сегодняшний день является приграничной областью, можно даже сказать буферной, наши новые-старые земли сегодня пока являются, можно сказать, форпостом России на Днепре. На сегодняшний день больше чем за полтора года управления Запорожской областью я и моя команда отработали конструкцию, она заключается в следующем — мы ставим установку на государственную роль в экономическом развитии области… И наша задача главная - создать на юге России форпост, в котором будет учтено самое главное - безопасность: физическая, экономическая и продовольственная", - рассказал врио губернатора. Он подчеркнул, что сейчас у региона появился уникальный шанс для развития экономики. "Мы можем у так называемых "бегунков", которые сбежали из Запорожской области с уходящими украинскими войсками, а это крупные компании и просто частники, образовалось огромное количество предприятий, земель, фермерских хозяйств. Мы хотим предложить этот вектор как конструкцию на все будущие земли, которые будут освобождаться от украинского нацизма. Речь идет вот о чем: мы берем конкретный колхоз, фермерское хозяйство и передаем государству, а государство на основе государственно-частного партнерства передает это какому-то конкретному фермеру", - рассказал он. Таким образом, отметил Балицкий, за государством остается большая часть собственности и контроль за ситуацией.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>

https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, запорожская область, россия, евгений балицкий