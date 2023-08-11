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Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России - РИА Новости, 11.08.2023
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12:34 11.08.2023 (обновлено: 15:24 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России - РИА Новости, 11.08.2023
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России
Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, власти... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:34
2023-08-11T15:24
политика
запорожская область
россия
евгений балицкий
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, власти региона подготовили свою программу развития области на 10 лет, основой которой станет государственно-частное партнерство. "Мы создали не только программу, но и целый концепт. Учитывая, что Запорожская область на сегодняшний день является приграничной областью, можно даже сказать буферной, наши новые-старые земли сегодня пока являются, можно сказать, форпостом России на Днепре. На сегодняшний день больше чем за полтора года управления Запорожской областью я и моя команда отработали конструкцию, она заключается в следующем — мы ставим установку на государственную роль в экономическом развитии области… И наша задача главная - создать на юге России форпост, в котором будет учтено самое главное - безопасность: физическая, экономическая и продовольственная", - рассказал врио губернатора. Он подчеркнул, что сейчас у региона появился уникальный шанс для развития экономики. "Мы можем у так называемых "бегунков", которые сбежали из Запорожской области с уходящими украинскими войсками, а это крупные компании и просто частники, образовалось огромное количество предприятий, земель, фермерских хозяйств. Мы хотим предложить этот вектор как конструкцию на все будущие земли, которые будут освобождаться от украинского нацизма. Речь идет вот о чем: мы берем конкретный колхоз, фермерское хозяйство и передаем государству, а государство на основе государственно-частного партнерства передает это какому-то конкретному фермеру", - рассказал он. Таким образом, отметил Балицкий, за государством остается большая часть собственности и контроль за ситуацией.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого &gt;&gt;
https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html
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политика, запорожская область, россия, евгений балицкий
Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России

Балицкий назвал своей главной задачей создание в области форпоста на юге России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, власти региона подготовили свою программу развития области на 10 лет, основой которой станет государственно-частное партнерство.
«
"Мы создали не только программу, но и целый концепт. Учитывая, что Запорожская область на сегодняшний день является приграничной областью, можно даже сказать буферной, наши новые-старые земли сегодня пока являются, можно сказать, форпостом России на Днепре. На сегодняшний день больше чем за полтора года управления Запорожской областью я и моя команда отработали конструкцию, она заключается в следующем — мы ставим установку на государственную роль в экономическом развитии области… И наша задача главная - создать на юге России форпост, в котором будет учтено самое главное - безопасность: физическая, экономическая и продовольственная", - рассказал врио губернатора.
Он подчеркнул, что сейчас у региона появился уникальный шанс для развития экономики. "Мы можем у так называемых "бегунков", которые сбежали из Запорожской области с уходящими украинскими войсками, а это крупные компании и просто частники, образовалось огромное количество предприятий, земель, фермерских хозяйств. Мы хотим предложить этот вектор как конструкцию на все будущие земли, которые будут освобождаться от украинского нацизма. Речь идет вот о чем: мы берем конкретный колхоз, фермерское хозяйство и передаем государству, а государство на основе государственно-частного партнерства передает это какому-то конкретному фермеру", - рассказал он. Таким образом, отметил Балицкий, за государством остается большая часть собственности и контроль за ситуацией.
Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>
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Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске
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ПолитикаЗапорожская областьРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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