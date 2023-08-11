https://ria.ru/20230811/rossiya-1889447139.html
Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина
Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина - РИА Новости, 11.08.2023
Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина
Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:17
2023-08-11T10:17
2023-08-11T12:51
в мире
аляска
россия
китай
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_124:631:2642:2048_1920x0_80_0_0_f63905ecfc01c49f6a531e8c88482645.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях", — сказал он. По мнению эксперта, сейчас США напоминают хулигана на школьном дворе, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как кто-то посмел это сделать. В конце июля Россия и Китай приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. По информации The Wall Street Journal, 11 кораблей подошли к Алеутским островам, но не заходили в территориальные воды США. Тем не менее это вызвало беспокойство в Штатах.В середине марта Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html
https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html
аляска
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_0:66:2642:2048_1920x0_80_0_0_87a4da91450dcd2a6c3208c213bed88c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, китай, министерство обороны сша
В мире, Аляска, Россия, Китай, Министерство обороны США
Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина
Полковник Макгрегор: российские корабли у Аляски испугали США
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу
Judging Freedom.
"Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях", — сказал он.
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
По мнению эксперта, сейчас США напоминают хулигана на школьном дворе, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как кто-то посмел это сделать.
В конце июля Россия и Китай приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. По информации The Wall Street Journal, 11 кораблей подошли к Алеутским островам, но не заходили в территориальные воды США. Тем не менее это вызвало беспокойство в Штатах.
В середине марта Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, ВМС НОАК
готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой