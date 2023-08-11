https://ria.ru/20230811/rossiya-1889447139.html

Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина

Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина - РИА Новости, 11.08.2023

Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина

Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:17

2023-08-11T10:17

2023-08-11T12:51

в мире

аляска

россия

китай

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях", — сказал он. По мнению эксперта, сейчас США напоминают хулигана на школьном дворе, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как кто-то посмел это сделать. В конце июля Россия и Китай приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. По информации The Wall Street Journal, 11 кораблей подошли к Алеутским островам, но не заходили в территориальные воды США. Тем не менее это вызвало беспокойство в Штатах.В середине марта Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html

https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html

аляска

россия

китай

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в мире, аляска, россия, китай, министерство обороны сша