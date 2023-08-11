https://ria.ru/20230811/rossiya-1889346396.html

Скрытая угроза: Россию нужно срочно спасать

Скрытая угроза: Россию нужно срочно спасать - РИА Новости, 11.08.2023

Скрытая угроза: Россию нужно срочно спасать

Главная угроза нашей нацбезопасности тащится сейчас по пляжу. В одной руке у нее бутылка пива, в другой мороженое, в зубах — кукуруза. Нет-нет, это я не про... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:01

аналитика

россия

здоровье - общество

питание

еда

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Главная угроза нашей нацбезопасности тащится сейчас по пляжу. В одной руке у нее бутылка пива, в другой мороженое, в зубах — кукуруза. Нет-нет, это я не про Украину.В эпоху тоталитарной политкорректности, когда слово боишься сказать, лишь бы кого не обидеть, даже непонятно, как эту угрозу описывать. Скажу грубо, по рабоче-крестьянски: наш народ в массе своей страдает от ожирения. На пляже во время отпуска проблема эта стоит в полный рост, бросается в глаза и заслоняет горизонт.Особенно удручают целые семьи бодипозитивных — от мала до велика. Ладно уж люди старшего поколения, там все понятно. Это дети великой войны, чьи родители застали совершенно реальный голод и пронесли с собой эту травму через года. Я прекрасно помню, как моя бабушка, прошедшая войну, собирала хлебные крошки со стола и их съедала. Выбросить хлеб? Это как, вообще, такое возможно было — в нашей-то крестьянской стране?Но вот у этих пожилых людей выросли дети, и у них тоже по паре десятков лишних килограммов на талии. И самое страшное — сегодня эти родители растят своих детей в том же стиле.Толстый ребенок, если он не болен тяжелой болезнью, — это оксюморон, на самом деле. Как горячий снег. Потому что у этих мелких существ обмен веществ работает идеально: они точно чувствуют, сколько и чего им надо съесть, чтобы день-деньской носиться сломя голову с криками "чай-чай, выручай". И они не толстеют — это такой закон природы.Но современные родители презирают законы природы. Они с малолетства мучают чадо по типу "съешь еще ложечку", а потом бессмысленно и беспощадно закармливают его пончиками, мороженкой, конфетками, шоколадками, комбо-завтраками и комбо-обедами из фастфудных сетей. В результате ребенок становится их маленькой кругленькой копией.Но такие дети, которые сегодня плещутся на пляже, — это, кроме шуток, серьезнейшая угроза безопасности страны. Это целое поколение будущих диабетиков и гипертоников, обреченных пожизненно сидеть на таблетках. Это будущие женщины, которые не смогут выносить и нормально родить здорового ребенка. Это будущие мужчины, которые, попав в армию, будут висеть на турнике как дохлые рыбы. Это сотрудники, которые будут сидеть на бюллетенях больше, чем работать. Если государство не хочет десятилетиями их потом лечить, с этой проблемой нужно срочно что-то делать.Надо как-то сломать этот давно устаревший стереотип, что много еды — это символ богатства, а толстый человек — это успешный красавчик. Но как ты его сломаешь? Эта корреляция закладывалась в головы человечества тысячелетиями. В беднейших странах мира она до сих пор наглядна: когда толстый человек в костюме кричит на обступивших его худых оборванных людей, сразу понятно, кто тут начальник.Но в богатейших странах мира — а к ним сегодня принадлежит и Россия — люди тоже едят в три глотки, словно в них воплотились веками голодавшие поколения предков и срочно требуют заточить бургер и запить его молочным коктейлем.По статистике, ожирением в России страдает около трети трудоспособного населения, примерно такие же цифры дают США, у половины взрослых китайцев тоже лишний вес. Везде эта проблема признана как серьезнейшая. Можно защитить нацию от чужих бомбардировщиков, но как ты защитишь ее от самой себя, если она желает покончить с собой, объевшись конфетами?Есть популярный миф, и его с удовольствием вам ретранслируют бодипозитивные люди: здоровая еда и здоровый образ жизни — это очень дорого. Отчасти это справедливо для городов США, там действительно продукты в супермаркетах перенасыщены вредными добавками. Но даже там на фермерских рынках можно купить задешево овощи, фрукты, рыбу и обеспечить себе очень неплохой рацион.Для России же этот миф просто оскорбителен. Мало где в мире есть столько высококачественной и экологичной натуральной еды по таким смешным ценам. Куриная грудка, гречка, сезонные овощи и фрукты — все это может позволить себе обладатель самого минимального дохода.Что касается спорта, то даже в центре Москвы несложно найти скромную качалку за пару тысяч в месяц. Спортивные площадки сегодня строят по всей стране — занимайся не хочу. Банальная пробежка по парку не стоит вообще ничего. Но проблема в другом: как объяснить людям, что пробежка подарит им больше эндорфинов (это гормоны счастья), чем шоколадка?Отчасти тут помогает мода, спасибо ей за это. Вот увлеклись все внезапно скандинавскими палками для ходьбы — это же замечательно. Отлично знают толк в моде в Питере, и вот у них уже десятки тысяч людей увлекаются сапом — это такие досочки, стоя на которых ты правишь веслом, с лишним весом на нее просто не залезть. Горные велосипеды, скейтборды, кайтинг, разный экстрим — хорошо, что все это есть, и пусть этого будет еще больше.Но как привлечь к спорту и здоровому образу жизни поколения тех людей, что пока соревнуются лишь в объедалове? А тут, я думаю, нужна серьезная госпрограмма, которую могли бы разработать наши ведущие спортивные профессионалы. У нас же ведь потрясающая наука о спорте, существуют целые институты, пишутся диссертации. Десятки лет эти эксклюзивные специалисты работали на наших спортивных суперзвезд, мотивировали их, разрабатывали для них диеты, алгоритмы тренировок, обеспечивали психологическую поддержку.Сегодня наши профессиональные спортсмены ведут себя, мягко говоря, по-разному — майор Исинбаева не даст соврать. Так пусть спортивные врачи, тренеры, психологи и нутрициологи поработают, наконец, на народ. Очень нужна была бы нам всем хорошая программа тренировок и толковые диеты.А как же бодипозитив, как же весь этот культ "я вешу триста килограммов и очень счастлива"? Думается, эту дрянную идеологию нужно выбросить туда же, куда мы выбросили ЛГБТ, трансгендеров и пропаганду наркотиков. Если западным элитам угодно растить поколения больных граждан, то вольная им воля. А мы в России выбираем здоровье.

https://ria.ru/20230705/ozhirenie-1882322273.html

https://ria.ru/20230607/ozhirenie-1876772455.html

https://ria.ru/20230628/deti-1880850236.html

https://ria.ru/20190919/1558800155.html

https://ria.ru/20220921/ves-1818520388.html

https://ria.ru/20230508/ozhirenie-1870405154.html

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аналитика, россия, здоровье - общество, питание, еда