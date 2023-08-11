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YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера - РИА Новости, 11.08.2023
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18:39 11.08.2023 (обновлено: 19:55 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ritter-1889617332.html
YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера
YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера - РИА Новости, 11.08.2023
YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера
Видеохостинг Youtube удалил канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, комментировавшего ситуацию на Украине и критиковавшего действия РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:39
2023-08-11T19:55
в мире
технологии
сша
скотт риттер
youtube
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Видеохостинг Youtube удалил канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, комментировавшего ситуацию на Украине и критиковавшего действия Вашингтона, свидетельствуют данные платформы.При попытке зайти на канал Риттера появляется надпись: "видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".Риттер, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал Владимира Зеленского. В июне он сказал, что в НАТО не уважают и ненавидят Зеленского, так как он "ведет свой народ на убой".Риттер, комментируя удаление канала, заявил, что причиной этого стало якобы "разжигание ненависти". При этом Youtube не предоставил какого-либо примера такой ненависти и не предупредил эксперта о грядущей блокировке, отметил он. Экс-военный также утверждает, что "ни в одном из эпизодов "Шоу Скотта Риттера" не было разжигания ненависти, если только не считать за ненависть уникальный контент от тех, чьи голоса замалчивают"."Это последнее из серии действий Youtube, чтобы заглушить голоса русских, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, которая охватила Америку и американские социальные сети... Youtube своими действиями делает Америку и американцев слабыми", - написал Риттер в соцсети X (бывшая Twitter).
https://ria.ru/20230620/youtube-1879259398.html
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в мире, технологии, сша, скотт риттер, youtube, украина, владимир зеленский
В мире, Технологии, США, Скотт Риттер, YouTube, Украина, Владимир Зеленский
YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера

YouTube удалил канал Риттера

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Андрей Бортко
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Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Видеохостинг Youtube удалил канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, комментировавшего ситуацию на Украине и критиковавшего действия Вашингтона, свидетельствуют данные платформы.
При попытке зайти на канал Риттера появляется надпись: "видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".
Риттер, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал Владимира Зеленского. В июне он сказал, что в НАТО не уважают и ненавидят Зеленского, так как он "ведет свой народ на убой".
Риттер, комментируя удаление канала, заявил, что причиной этого стало якобы "разжигание ненависти". При этом Youtube не предоставил какого-либо примера такой ненависти и не предупредил эксперта о грядущей блокировке, отметил он. Экс-военный также утверждает, что "ни в одном из эпизодов "Шоу Скотта Риттера" не было разжигания ненависти, если только не считать за ненависть уникальный контент от тех, чьи голоса замалчивают".
"Это последнее из серии действий Youtube, чтобы заглушить голоса русских, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, которая охватила Америку и американские социальные сети... Youtube своими действиями делает Америку и американцев слабыми", - написал Риттер в соцсети X (бывшая Twitter).
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В миреТехнологииСШАСкотт РиттерYouTubeУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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