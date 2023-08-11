https://ria.ru/20230811/ritter-1889617332.html

YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера

YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера - РИА Новости, 11.08.2023

YouTube удалил канал американского военного эксперта Скотта Риттера

Видеохостинг Youtube удалил канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, комментировавшего ситуацию на Украине и критиковавшего действия РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:39

2023-08-11T18:39

2023-08-11T19:55

в мире

технологии

сша

скотт риттер

youtube

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Видеохостинг Youtube удалил канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, комментировавшего ситуацию на Украине и критиковавшего действия Вашингтона, свидетельствуют данные платформы.При попытке зайти на канал Риттера появляется надпись: "видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".Риттер, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал Владимира Зеленского. В июне он сказал, что в НАТО не уважают и ненавидят Зеленского, так как он "ведет свой народ на убой".Риттер, комментируя удаление канала, заявил, что причиной этого стало якобы "разжигание ненависти". При этом Youtube не предоставил какого-либо примера такой ненависти и не предупредил эксперта о грядущей блокировке, отметил он. Экс-военный также утверждает, что "ни в одном из эпизодов "Шоу Скотта Риттера" не было разжигания ненависти, если только не считать за ненависть уникальный контент от тех, чьи голоса замалчивают"."Это последнее из серии действий Youtube, чтобы заглушить голоса русских, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, которая охватила Америку и американские социальные сети... Youtube своими действиями делает Америку и американцев слабыми", - написал Риттер в соцсети X (бывшая Twitter).

https://ria.ru/20230620/youtube-1879259398.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, сша, скотт риттер, youtube, украина, владимир зеленский