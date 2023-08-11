https://ria.ru/20230811/rets-1889589264.html

Министерство промышленности Белоруссии и РЭЦ укрепляют сотрудничество

Министерство промышленности Белоруссии и РЭЦ укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 11.08.2023

Министерство промышленности Белоруссии и РЭЦ укрепляют сотрудничество

Министерство промышленности Белоруссии и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) договорились об использовании инструментов центра при налаживании... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:40

2023-08-11T16:40

2023-08-11T16:40

экономика

белоруссия

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство промышленности Белоруссии и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) договорились об использовании инструментов центра при налаживании бизнес-коммуникаций российских поставщиков и белорусских покупателей, а также о расширении сотрудничества в области импортозамещения и обеспечения промышленной кооперации, сообщает РЭЦ.Вопросы углубления сотрудничества обсуждались на рабочем совещании по вопросам двустороннего сотрудничества министерства промышленности Белоруссии и Российского экспортного центра. На встрече присутствовали представители министерства, а также руководители и представители крупных промышленных предприятий."Для нас является значимым содействие со стороны Российского экспортного центра, это эффективный финансовый и нефинансовый инструментарий поддержки белорусских промышленных предприятий. За период работы общий объем поддержанного экспорта группой РЭЦ в Республику Беларусь превысил 9 миллиардов долларов", – сказал начальник главного управления внешнеэкономических связей минпрома Белоруссии Виталий Борчук.Важную роль в расширении взаимодействия играет также и представительство Российского экспортного центра в стране."Представительство РЭЦ в Республике Беларусь действует с осени 2015 года и является первым зарубежным представительством группы. Основной задачей работы представительства является комплексное сопровождение российских экспортеров в рамках нефинансовой и финансовой поддержки экспорта российской продукции на белорусском рынке, в том числе предусматривающей поиск партнеров, организацию и сопровождение переговоров, а также применение кредитно-страховых продуктов", - отметил в своем выступлении директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Белорусское представительство группы РЭЦ активно содействует поиску российских поставщиков для промышленных предприятий Беларуси в таких отраслях, как металлургия и машиностроение. Министерство промышленности формирует конкретные проекты, для реализации которых ведется работа по расширению финансово-страховой поддержки РЭЦ", - добавил руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич.Совещание было продолжением договоренностей, достигнутых в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге между заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком и генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. В рамках "Иннопрома" также было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским экспортным центром и крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности - компанией "Белаз".

https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, белоруссия, россия, российский экспортный центр (рэц)