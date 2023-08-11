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Оборудование московского производителя попало в реестр Минпромторга РФ
Оборудование московского производителя попало в реестр Минпромторга РФ - РИА Новости, 11.08.2023
Оборудование московского производителя попало в реестр Минпромторга РФ
В реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, министерства промышленности и торговли Российской Федерации включена разработка московской... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:13
2023-08-11T12:13
2023-08-11T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, министерства промышленности и торговли Российской Федерации включена разработка московской компании для лазерной наплавки, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.Он добавил, что данное изобретение на сегодняшний день уже используется для промышленной 3D-печати на предприятиях двигателе- и машиностроения. Кроме того, его применяют в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях."Московская компания "Лазеры и аппаратура" уже 25 лет разрабатывает и выпускает оборудование для металлообработки, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, резки и многокоординатной обработки. Вся продукция работает на отечественном программном обеспечении, большую часть из которого создает сама компания. В этом году Минпромторг РФ включил установку для лазерной наплавки в реестр российского промышленного оборудования", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, это позволит производителю увеличивать поставки и принимать участие в госзакупках.Как отмечается в сообщении, применение данной технологии позволит обрабатывать детали различных размеров, менять их поверхность и наносить на изделия защитные и упрочняющие покрытия. Оборудование применяется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях.В свою очередь, исполнительный директор компании Анна Цыганцова рассказала, что установки данного типа выполняют задачи по ремонту и наплавке деталей турбинных двигателей.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. сотрудников. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. В Москве делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. Кроме этого, в городе активно внедряют инновации.Производители могут наращивать объемы реализации продукции благодаря развитию собственных площадок в городе. Также это им помогает в поиске партнеров и выходе на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, в городе разработан и ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20230811/promdizayn-1889398649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, министерства промышленности и торговли Российской Федерации включена разработка московской компании для лазерной наплавки, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.
Он добавил, что данное изобретение на сегодняшний день уже используется для промышленной 3D-печати на предприятиях двигателе- и машиностроения. Кроме того, его применяют в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях.
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"Московская компания "Лазеры и аппаратура" уже 25 лет разрабатывает и выпускает оборудование для металлообработки, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, резки и многокоординатной обработки. Вся продукция работает на отечественном программном обеспечении, большую часть из которого создает сама компания. В этом году Минпромторг РФ включил установку для лазерной наплавки в реестр российского промышленного оборудования", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
По его словам, это позволит производителю увеличивать поставки и принимать участие в госзакупках.
Как отмечается в сообщении, применение данной технологии позволит обрабатывать детали различных размеров, менять их поверхность и наносить на изделия защитные и упрочняющие покрытия. Оборудование применяется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях.
В свою очередь, исполнительный директор компании Анна Цыганцова рассказала, что установки данного типа выполняют задачи по ремонту и наплавке деталей турбинных двигателей.
Владислав Овчинский: промышленность Москвы широко диверсифицирована Москва
– город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. сотрудников. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. В Москве делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. Кроме этого, в городе активно внедряют инновации.
Производители могут наращивать объемы реализации продукции благодаря развитию собственных площадок в городе. Также это им помогает в поиске партнеров и выходе на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, в городе разработан и ряд антикризисных инструментов.