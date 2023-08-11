https://ria.ru/20230811/razval-1889400582.html

Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО

Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО - РИА Новости, 11.08.2023

Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО

Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа может привести к распаду НАТО, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T01:25

2023-08-11T01:25

2023-08-11T03:34

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа может привести к распаду НАТО, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву."Трамп никогда не сказал ни одного отрицательного слова по поводу Путина. <...> Это человек, который работает для Путина. <...> Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут", — высказался эксперт.По мнению Ослунда, Трамп представляет угрозу для безопасности Запада "в целом".Ослунд также добавил, что многие страны, в том числе государства Прибалтики и Польша, пытаются заявить, что США всегда на их стороне вне зависимости от руководства в Вашингтоне. Но, отметил Аслунд, это совсем не так.Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.

https://ria.ru/20230810/polsha-1889388134.html

сша

украина

прибалтика

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в мире, сша, украина, прибалтика, джон болтон, джо байден, дональд трамп, нато