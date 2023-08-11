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Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО - РИА Новости, 11.08.2023
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01:25 11.08.2023 (обновлено: 03:34 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/razval-1889400582.html
Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО
Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО - РИА Новости, 11.08.2023
Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО
Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа может привести к распаду НАТО, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T01:25
2023-08-11T03:34
в мире
сша
украина
прибалтика
джон болтон
джо байден
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа может привести к распаду НАТО, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.&quot;Трамп никогда не сказал ни одного отрицательного слова по поводу Путина. &lt;...&gt; Это человек, который работает для Путина. &lt;...&gt; Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут&quot;, — высказался эксперт.По мнению Ослунда, Трамп представляет угрозу для безопасности Запада "в целом".Ослунд также добавил, что многие страны, в том числе государства Прибалтики и Польша, пытаются заявить, что США всегда на их стороне вне зависимости от руководства в Вашингтоне. Но, отметил Аслунд, это совсем не так.Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.
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в мире, сша, украина, прибалтика, джон болтон, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Прибалтика, Джон Болтон, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
Работает на Путина. На Западе раскрыли, что может полностью разрушить НАТО

Шведский дипломат Ослунд: переизбрание Трампа может привести к развалу НАТО

© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа может привести к распаду НАТО, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.
«

"Трамп никогда не сказал ни одного отрицательного слова по поводу Путина. <...> Это человек, который работает для Путина. <...> Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут", — высказался эксперт.

По мнению Ослунда, Трамп представляет угрозу для безопасности Запада "в целом".
Ослунд также добавил, что многие страны, в том числе государства Прибалтики и Польша, пытаются заявить, что США всегда на их стороне вне зависимости от руководства в Вашингтоне. Но, отметил Аслунд, это совсем не так.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.
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В миреСШАУкраинаПрибалтикаДжон БолтонДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
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