Рейтинг@Mail.ru
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 11.08.2023 (обновлено: 00:49 12.08.2023)
https://ria.ru/20230811/rakety-1889650321.html
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта - РИА Новости, 12.08.2023
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта
Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта, пишет агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-11T23:33
2023-08-12T00:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта, пишет агентство Франс Пресс. Ранее в июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра за два с половиной месяца."Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов", - приводит агентство слова официального представителя Еврокомиссии Петера Стано.По словам Стано, общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 миллиарда евро. ЕС далек от достижения цели по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов к весне 2024 года, пишет Франс Пресс. На поставки оружия Украине Евросоюз и его члены потратили около 20 миллиардов евро с февраля 2022 года, уточняет агентство. Ранее в марте главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html
https://ria.ru/20230713/instruktora-1883912466.html
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта

AFP: Евросоюз передал Украине 2 300 ракет всех типов с начала конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта, пишет агентство Франс Пресс.
Ранее в июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра за два с половиной месяца.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Все кончено". В Германии пришли в шок от послания ЕС к Путину по Украине
19 июля, 09:00
"Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов", - приводит агентство слова официального представителя Еврокомиссии Петера Стано.
По словам Стано, общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 миллиарда евро.
ЕС далек от достижения цели по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов к весне 2024 года, пишет Франс Пресс.
На поставки оружия Украине Евросоюз и его члены потратили около 20 миллиардов евро с февраля 2022 года, уточняет агентство.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ
13 июля, 11:03
Ранее в марте главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине
19 июля, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала