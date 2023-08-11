ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта
AFP: Евросоюз передал Украине 2 300 ракет всех типов с начала конфликта
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта, пишет агентство Франс Пресс.
Ранее в июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра за два с половиной месяца.
"Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов", - приводит агентство слова официального представителя Еврокомиссии Петера Стано.
По словам Стано, общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 миллиарда евро.
ЕС далек от достижения цели по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов к весне 2024 года, пишет Франс Пресс.
На поставки оружия Украине Евросоюз и его члены потратили около 20 миллиардов евро с февраля 2022 года, уточняет агентство.
Ранее в марте главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.