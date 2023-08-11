https://ria.ru/20230811/rakety-1889650321.html

ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта

ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта - РИА Новости, 12.08.2023

ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта

Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта, пишет агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-11T23:33

2023-08-11T23:33

2023-08-12T00:49

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта, пишет агентство Франс Пресс. Ранее в июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра за два с половиной месяца."Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов", - приводит агентство слова официального представителя Еврокомиссии Петера Стано.По словам Стано, общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 миллиарда евро. ЕС далек от достижения цели по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов к весне 2024 года, пишет Франс Пресс. На поставки оружия Украине Евросоюз и его члены потратили около 20 миллиардов евро с февраля 2022 года, уточняет агентство. Ранее в марте главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html

https://ria.ru/20230713/instruktora-1883912466.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, нато