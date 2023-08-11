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Разгонный блок со станцией "Луна-25" вышел на околоземную орбиту
Разгонный блок со станцией "Луна-25" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 11.08.2023
Разгонный блок со станцией "Луна-25" вышел на околоземную орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты "Союз 2.1б", стартовавшей с... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:24
2023-08-11T02:24
2023-08-11T06:44
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты "Союз 2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости. "Есть отделение головного блока. Головной блок... выведен на опорную орбиту", - сказал комментатор на наблюдательном пункте. Ракета стартовала в 02.11 мск. Теперь разгонному блоку предстоит два раза включить свой маршевый двигатель. Ожидается, что через 1 час 10 минут он выведет станцию на траекторию полета к Луне. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24". Трансляцию пуска ведут "Роскосмос" и "RT на русском".
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Наука, Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Роскосмос, Луна-25
Разгонный блок со станцией "Луна-25" вышел на околоземную орбиту
Разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" вышел на околоземную орбиту