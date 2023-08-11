https://ria.ru/20230811/raketa-1889403695.html

С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией "Луна-25"

С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 11.08.2023

С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией "Луна-25"

Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:17

2023-08-11T02:17

2023-08-11T02:18

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг – РИА Новости. Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Через девять минут после старта от третьей ступени ракеты отделится разгонный блок "Фрегат" со станцией. Он два раза включит свой маршевый двигатель и отправит аппарат на траекторию перелета к Луне. Вторым этапом, после отделения разгонного блока от станции, станет перелет "Луны-25" к естественному спутнику Земли, который займет примерно пять суток. Запланированы две коррекции траектории полета станции: первая - через 1,5 суток после старта, вторая - за день до выхода на орбиту вокруг Луны. С торможения станции при помощи двигательной установки начнется третий этап - полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 километров, который продлится три дня. На четвертом этапе "Луна-25" перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. Наконец, после выполнения расчетов должна произойти мягкая посадка в районе Южного полюса Луны. Ориентировочно она должна состояться 21 августа. Расчетное время работы "Луны-25" - один земной год. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. "Луна-25" должна стать первой в мировой истории станцией, которая совершит мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году. Трансляцию пуска ведут "Роскосмос" и "RT на русском".

https://ria.ru/20230811/kosmos-1889250705.html

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