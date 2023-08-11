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В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 11.08.2023 (обновлено: 16:25 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/rabotino-1889466308.html
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва - РИА Новости, 11.08.2023
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва
Украинские войска попытались устроить танковый прорыв в районе Работино и Новоданиловки в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:54
2023-08-11T16:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска попытались устроить танковый прорыв в районе Работино и Новоданиловки в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. &quot;Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией&quot;, — говорится в публикации.Оставшаяся группировка с двумя танками отступила.Интенсивность обстрелов остается высокой, только за прошлые сутки противник 174 раза обстрелял позиции российских войск, добавил врио губернатора.ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три Leopard, а также 32 боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20230806/vertolet-1888512667.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва

Балицкий: ВС России пресекли попытку танкового прорыва ВСУ у Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска попытались устроить танковый прорыв в районе Работино и Новоданиловки в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией", — говорится в публикации.

Оставшаяся группировка с двумя танками отступила.
Интенсивность обстрелов остается высокой, только за прошлые сутки противник 174 раза обстрелял позиции российских войск, добавил врио губернатора.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три Leopard, а также 32 боевые бронированные машины.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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