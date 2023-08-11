https://ria.ru/20230811/pvo-1889535820.html

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 11.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Российские средства ПВО перехватили за сутки два реактивных снаряда HIMARS, сбиты 16 украинских дронов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:16

2023-08-11T13:16

2023-08-11T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки два реактивных снаряда HIMARS, сбиты 16 украинских дронов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5654 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11230 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12176 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)