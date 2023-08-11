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Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 11.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Российские средства ПВО перехватили за сутки два реактивных снаряда HIMARS, сбиты 16 украинских дронов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:16
2023-08-11T13:16
2023-08-11T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки два реактивных снаряда HIMARS, сбиты 16 украинских дронов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5654 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11230 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12176 единиц специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 16 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS