https://ria.ru/20230811/putin-1889463916.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.08.2023
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (74%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 77,3% опрошенных доверяют ему, показали результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:51
2023-08-11T10:51
2023-08-11T10:51
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большинство россиян (74%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 77,3% опрошенных доверяют ему, показали результаты опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 74% респондентов, не одобряет - 15,5%. Доверие к Путину выразили 77,3% опрошенных, о своем недоверии заявили 18,3%. Кроме того, исследование показало, что Путин стал самым популярным политиком по рейтингу доверия среди граждан - 37,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество, владимир путин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 74 процента россиян
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Большинство россиян (74%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 77,3% опрошенных доверяют ему, показали результаты опроса
ВЦИОМ.
Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 74% респондентов, не одобряет - 15,5%. Доверие к Путину выразили 77,3% опрошенных, о своем недоверии заявили 18,3%. Кроме того, исследование показало, что Путин стал самым популярным политиком по рейтингу доверия среди граждан - 37,1%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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