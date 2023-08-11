https://ria.ru/20230811/putin-1889463916.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.08.2023

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (74%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 77,3% опрошенных доверяют ему, показали результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:51

2023-08-11T10:51

2023-08-11T10:51

россия

общество

владимир путин

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886825356_0:242:3180:2031_1920x0_80_0_0_d816d26701592b21b006f8b60234cd91.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большинство россиян (74%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 77,3% опрошенных доверяют ему, показали результаты опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, деятельность президента РФ в целом одобряет 74% респондентов, не одобряет - 15,5%. Доверие к Путину выразили 77,3% опрошенных, о своем недоверии заявили 18,3%. Кроме того, исследование показало, что Путин стал самым популярным политиком по рейтингу доверия среди граждан - 37,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, вциом