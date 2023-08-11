https://ria.ru/20230811/putevki-1889608740.html

В РСТ назвали максимально допустимую скидку на детские путевки

В РСТ назвали максимально допустимую скидку на детские путевки - РИА Новости, 11.08.2023

В РСТ назвали максимально допустимую скидку на детские путевки

Родителям стоит опасаться скидок на детские путевки при онлайн-бронировании, если они составляют более 20 процентов, сообщил руководитель РСТ по правовым... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:59

2023-08-11T18:59

2023-08-11T18:59

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Родителям стоит опасаться скидок на детские путевки при онлайн-бронировании, если они составляют более 20 процентов, сообщил руководитель РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов."Большая часть случаев, связанных с криминалом, сейчас находится в онлайн-сфере. Именно здесь нужно быть наиболее осмотрительным: не бросаться на низкие цены, проверять и перезванивать. Если дисконт больше 20 процентов – это уже очень подозрительно", – прокомментировал он скандальную историю с компанией "Колибри" и выселением российских детей из отеля в Турции.По его мнению, случай с компанией "Колибри" – единичный, и число мошенников, которые пытаются похитить денежные средства онлайн в сфере туризма, не превышает десяти за сезон. При этом Мохов отметил, что для минимизации рисков в случае непредвиденной ситуации во время нахождения в детском лагере родителям стоит заранее обеспечить ребенка запасным заряженным телефоном и мелкими деньгами. Не помешает и дополнительное страхование медицинских расходов, а также наличие под рукой телефона страховой организации.Как уточнил Мохов, родители в случае необходимости могут также обратиться в компетентные государственные органы, которые, по его словам, обязаны вмешиваться в такие ситуации: генеральные консульства, Роспотребнадзор, Минэкономразвития. На связи всегда и общественные организации.По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." заключили с родителями 90 детей в возрасте от шести до 17 лет договоры на услуги по организации детского отдыха в Турции. Во время поездки дети столкнулись с неудовлетворительными условиями размещения и низким качеством сервиса. Ночью их принудительно выселили из отеля. По причине невозможности дальнейшего размещения в Россию досрочно вернулись 68 детей.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туристы, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)